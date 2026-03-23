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Gran acogida de la ruta 'Las Amoladeras' dentro del programa Adra en la Senda y Aventura

Un total de 40 vecinos y vecinas de Adra se sumaron a esta experiencia recorriendo un itinerario de 12 kilómetros

Marcos Tárraga

Adra

Lunes, 23 de marzo 2026, 13:34

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El programa 'Adra en la Senda y Aventura ha vuelto a cosechar un notable éxito de participación con la ruta circular de 'Las Amoladeras', celebrada ... este domingo en el Parque Natural de Cabo de Gata. Un total de 40 vecinos y vecinas de Adra se sumaron a esta experiencia, recorriendo un itinerario de 12 kilómetros y dificultad baja que discurre entre el Centro de Visitantes, las dunas, la Rambla de Morales y la Playa de las Amoladeras. Durante aproximadamente cuatro horas, los participantes pudieron disfrutar de paisajes únicos, combinando zonas de litoral con espacios de gran valor ecológico, en una jornada que destacó por el buen ambiente, la convivencia y la práctica de actividad física al aire libre. Esta iniciativa, organizada por la Concejalía de Juventud, continúa fomentando hábitos de vida saludables y el conocimiento del entorno natural entre la ciudadanía.

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