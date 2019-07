Un grupo de jóvenes 'declara la guerra' a la basura que acumula el Puerto de Adra Se organizan a través de la redes sociales y retiran más de 50 bolsas con residuos de todo tipo MARÍA TORRES ADRA Lunes, 29 julio 2019, 15:47

Es su punto de encuentro. Su lugar de reunión cada noche de verano. Un enclave único a orillas del Mediterráneo, con vistas al puerto deportivo y a la playa de San Nicolás. Un lugar con encanto, pero sucio. Las latas, los plásticos y la basura en general forman parte también de este paisaje. Acostumbrados a este contraste, han pasado de la resignación a la acción. «Jó, es que tenemos el puerto muy sucio», se lamentó uno del grupo de amigos. «Vamos a limpiarlo nosotros mismos», dijo otro. Y así empezó todo.

Primero eran sólo diez personas, luego se sumaron casi 80 y finalmente acudieron medio centenar. Ataviados con guantes y gorras, recorrieron el espigón de levante en busca de cualquier residuo procedente de la mano del hombre. «Recopilamos 52 bolsas de basura y encontramos de todo, vidrio sobre todo, pero también plásticos, latas y hasta cartones de pizza», explica a IDEAL Carmen Cárceles, una de las voluntarias que el pasado 12 de julio estuvo limpiando el puerto abderitano desde primera hora de la mañana. Tres horas duró la limpieza.

El grupo de jóvenes usó las redes sociales para dar difusión a la iniciativa y, como consecuencia de la respuesta obtenida, pidieron ayuda al Ayuntamiento. «Necesitábamos guantes, gorras, bolsas de basura y contenedores», detalla Carmen. Así se lo trasladó personalmente al concejal de Limpieza Urbana, José Crespo, que no dudó en atender su solicitud. El mismo día de la limpieza, además, recibieron la visita y la felicitación del alcalde de Adra, Manuel Cortés. Los jóvenes aprovecharon para pedirle al regidor «más papeleras». «Nos dijo que sí», apostilla al respecto. «Todo esto lo hemos hecho por nuestro puerto. No es postureo ni buscamos ninguna repercusión más, sólo ver nuestro pueblo limpio», reconoce Carmen.

Tomar conciencia

La limpieza de Adra, de sus calles y espacios públicos, es uno de los asuntos que más preocupa a los abderitanos. Aunque se han reforzado los medios materiales y humanos para que la localidad luzca limpia, no siempre se consigue. «Tenemos el pueblo muy sucio y la culpa es nuestra. Hasta yo misma he tirado cosas al suelo, pero no se puede seguir así. Estamos contaminando el mar y nuestro entorno, no se puede permitir», denuncia esta joven de tan sólo 12 años. Aunque satisfecha con el trabajo realizado, Carmen lamenta la falta civismo que ve a su alrededor: «Pasé por el mismo lugar que limpié un par de días después y ya había basura». «Me cabrea mucho esto, tanto como ver una bolsa de basura en una papelera», añade esta abderitana.

Carmen y todos los demás jóvenes que se pusieron manos a la obra aquel 12 de julio no descartan volver a hacerlo. «Otros jóvenes de El Ejido se han puesto en contacto con nosotros para hacer los mismo. Ojalá esto sirva para algo», concluye. Toda una lección de la que tomar conciencia y ejemplo.