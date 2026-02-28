Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La formación socialista ha destacado que el crecimiento de estas infraestructuras sostenibles debe ir acompañado de una planificación responsable. IDEAL

El Grupo Municipal Socialista impulsa la regulación del uso de los puntos de recarga eléctrica en Adra

El acuerdo conseguido en pleno garantizará las condiciones de utilización, establecerá tiempos máximos de estacionamiento y recarga y medidas de control

J. C.

Adra

Sábado, 28 de febrero 2026, 21:34

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Adra ha aprobado este lunes por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la regulación del ... uso de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en el municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una Dana llega este domingo a Andalucía: dónde va a llover y hasta cuándo
  2. 2 Muere un montañero tras sufrir una caída en Jerez del Marquesado
  3. 3

    «El que no quiera que cambie el modelo organizativo del SAS, que no me vote»
  4. 4 Eva González pasa de presentar la gala del 28F a recibir la Medalla de Andalucía: «Llevo semana y media llorando»
  5. 5 Le roba el coche a una mujer en Urgencias, huye y lo interceptan a un kilómetro: «La chica gritaba: ¡Auxilio!»
  6. 6

    «El inquilino te paga, puede seguir viviendo; el inquilino no te paga, no puede seguir viviendo»
  7. 7 Moreno se emociona al recordar a las víctimas de Adamuz: «Ha sido un inicio de año cruel»
  8. 8 Larrubia decanta un derbi intenso
  9. 9

    «La izquierda se ha quedado en un discurso trasnochado de un andalucismo que no es real»
  10. 10 Acto de entrega de los títulos de Hijo Predilecto y Medallas de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Grupo Municipal Socialista impulsa la regulación del uso de los puntos de recarga eléctrica en Adra

El Grupo Municipal Socialista impulsa la regulación del uso de los puntos de recarga eléctrica en Adra