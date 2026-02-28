El Grupo Municipal Socialista impulsa la regulación del uso de los puntos de recarga eléctrica en Adra

El Pleno del Ayuntamiento de Adra ha aprobado este lunes por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la regulación del ... uso de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en el municipio.

Si bien es cierto que la petición inicial del grupo municipal socialista abordaba la elaboración de una ordenanza que regulara el uso y contemplara sanciones en caso de incumplirse, la propuesta final y que ha salido aprobada por unanimidad ha quedado reformulada en un texto único que contempla instar a las áreas municipales competentes en materia de movilidad, tráfico y sostenibilidad a estudiar y establecer los mecanismos necesarios para regular el uso de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en la vía pública.

Este acuerdo garantizará claramente las condiciones de utilización, establecerá tiempos máximos de estacionamiento y recarga, se incorporaran medidas de control, señalización específica y la accesibilidad para todos.

El Grupo Municipal Socialista ha valorado muy positivamente el apoyo unánime de todos los grupos políticos. «La transición hacia una movilidad más sostenible debe ir acompañada de normas claras que aseguren el buen uso de los recursos públicos y garanticen la igualdad de acceso», según ha manifestado la concejal Encarni Román.

La formación socialista ha destacado que el crecimiento de estas infraestructuras sostenibles debe ir acompañado de una planificación responsable que evite situaciones que se habían producido en algunas ocasiones, como el estacionamiento indebido, la ocupación prolongada una vez finalizada la recarga o el uso inadecuado de plazas reservadas.

Asimismo, desde el Grupo Socialista han anunciado un seguimiento de este acuerdo plenario con el objetivo de garantizar su cumplimiento. En este sentido, han señalado que, en caso de que no se avance en la regulación comprometida, retomarán su propuesta inicial de elaboración de una ordenanza municipal que contemple de forma expresa un marco normativo y un régimen sancionador para asegurar el correcto uso de los puntos de recarga.