La Guardia Civil interviene 1.250 prendas falsificadas en las fiestas de Adra

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, durante la celebración de las fiestas patronales de Adra, ha llevado a cabo diferentes inspecciones en los ... puestos de venta ambulantes instalados en el recinto ferial. Operaciones que se han saldado con más de 1.250 prendas falsificadas intervenidas y dos personas investigadas por delitos contra la propiedad industrial.

La Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil almeriense, (Pafif), durante la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Adra entre los días 5 y 10 de septiembre de 2026, articuló un dispositivo encaminado al control e inspección de los puestos de venta ambulante instalados en el recinto ferial con el objetivo de detectar la venta de productos fraudulentos, ilegales o que vulneraran los derechos de propiedad industrial, ha explicado la benemérita este viernes en un comunicado.

Durante las actuaciones llevadas a cabo, la Guardia Civil detectó una gran cantidad de artículos falsificados que se encontraban ocultos entre los puestos de venta ambulante para ser vendidos al público de manera clandestina y de los que no se podía acreditar su procedencia legal, procediendo a la incautación de un total de 1.256 prendas deportivas de reconocidas marcas de prestigio que presentaban claros indicios de ser falsificadas con un valor aproximado de más de 100.000 euros.

Como resultado de estas intervenciones, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería investiga a dos personas por su presunta participación en un delito contra la propiedad industrial.

La benemérita ha destacado la «intensa labor» contra la falsificación de prendas y el comercio ilícito que se desarrolla a través del Servicio de Fiscal y Fronteras en el marco de la protección de la propiedad industrial e intelectual. «Gracias a las continuas inspecciones en puntos de venta, recintos aduaneros y centros de distribución, no solo se protege la economía local y al comercio legítimo, sino que también se garantiza la seguridad de los consumidores frente a los productos que no superan los controles de calidad exigidos», ha detallado la Comandancia.