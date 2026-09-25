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La Guardia Civil interviene 1.250 prendas falsificadas en las fiestas de Adra

Los artículos imitaban productos de reconocidas marcas y, en su conjunto, se estima que tenían un valor de 100.000 euros

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Parte de las prendas intervenidas en el mercado del recinto ferial de Adra.

Ideal

Almería

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, durante la celebración de las fiestas patronales de Adra, ha llevado a cabo diferentes inspecciones en los ... puestos de venta ambulantes instalados en el recinto ferial. Operaciones que se han saldado con más de 1.250 prendas falsificadas intervenidas y dos personas investigadas por delitos contra la propiedad industrial.

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