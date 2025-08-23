La Hermandad de los Patronos de Adra presenta su cartel religioso para las Fiestas Tras la presentación del cartel, la Hermandad hizo entrega de las tapas a los pregoneros, la Asociación Musical 'Ortiz de Villajos' de Adra, encabezada por su director Francisco Manuel Castilla

J. C. Adra Sábado, 23 de agosto 2025, 05:28 Comenta Compartir

La Hermandad Patronal de la Santísima Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino de Adra presentó ya su cartel religioso anunciador de la Feria y Fiestas de la ciudad de este 2025. Un diseño que fue descubierto por la Hermana Mayor, Milagros Parrilla; el alcalde de Adra, Manuel Cortés; el párroco de la ciudad, Samuel Olvera; y el autor del diseño, Juan Parrilla, en una celebración que ha tenido lugar en la Ermita de San Sebastián.

Tras la presentación del cartel, la Hermandad hizo entrega de las tapas a los pregoneros, la Asociación Musical 'Ortiz de Villajos' de Adra, encabezada por su director Francisco Manuel Castilla. Durante este acto, estuvieron presentes, además, concejales del equipo de Gobierno; hermanos y devotos a los patronos.

Por otro lado, la barriada de La Alquería de Adra celebró su tradicional concurso de embellecimiento y conservación de fachadas 'Barrio Histórico' que tuvo lugar el pasado lunes 18 de agosto, con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Angustias.