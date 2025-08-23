Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la presentación del cartel religioso en Adra. IDEAL

La Hermandad de los Patronos de Adra presenta su cartel religioso para las Fiestas

Tras la presentación del cartel, la Hermandad hizo entrega de las tapas a los pregoneros, la Asociación Musical 'Ortiz de Villajos' de Adra, encabezada por su director Francisco Manuel Castilla

J. C.

Adra

Sábado, 23 de agosto 2025, 05:28

La Hermandad Patronal de la Santísima Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino de Adra presentó ya su cartel religioso anunciador de la Feria y Fiestas de la ciudad de este 2025. Un diseño que fue descubierto por la Hermana Mayor, Milagros Parrilla; el alcalde de Adra, Manuel Cortés; el párroco de la ciudad, Samuel Olvera; y el autor del diseño, Juan Parrilla, en una celebración que ha tenido lugar en la Ermita de San Sebastián.

Tras la presentación del cartel, la Hermandad hizo entrega de las tapas a los pregoneros, la Asociación Musical 'Ortiz de Villajos' de Adra, encabezada por su director Francisco Manuel Castilla. Durante este acto, estuvieron presentes, además, concejales del equipo de Gobierno; hermanos y devotos a los patronos.

Por otro lado, la barriada de La Alquería de Adra celebró su tradicional concurso de embellecimiento y conservación de fachadas 'Barrio Histórico' que tuvo lugar el pasado lunes 18 de agosto, con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Angustias.

