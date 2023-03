«Soy hermano de todas las hermandades de Adra, excepto de los patronos, que lo seré»

María Torres Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La Semana Santa de Adra se presenta este 2023 de la mano de las tres hermandades que realizan su estación de penitencia entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. La persona elegida para dar voz a una conmemoración tan señalada es Francisco López (Almería, 1964), un abderitano de corazón que pone el alma en todo lo que se propone. El pregón tendrá lugar el 25 de marzo, a las ocho de la tarde, en la parroquia de la Inmaculada Concepción.

–¿Qué le vincula a la Semana Santa de Adra?

–Siempre he colaborado en todo lo que tiene que ver con Adra porque me siento muy abderitano. Con 14 años me hice hermano de la Cofradía del Cristo de la Expiración. Era peluquero y amigo del hermano mayor de entonces, Juan Rivera, y me pidieron ser jefe de filas en la procesión. También colaboré con la directiva para sacar en procesión al Santo Sepulcro, primero, y La Borriquita y el Resucitado después. Luego se creó la Hermandad de El Prendimiento y también colaboré, al igual que con Humildad y Esperanza y con la Hermandad de San Marcos. Soy hermano de todas las hermandades de Adra, excepto la de los patronos, que pronto lo seré también.

–Las hermandades de Adra caminan este año de la mano en la organización de la próxima Semana Santa. ¿Qué ha supuesto esta elección unánime?

– Me propuso el hermano mayor de la Hermandad de la Humildad y Esperanza, Javier Jiménez, y aceptaron las demás hermandades y el párroco, don José María Sánchez. En un principio, me negué a hacerlo porque es una responsabilidad muy grande. En el fondo soy una persona tímida y me gusta pasar desapercibido. Me gusta colaborar en todo, pero en la sombra. Esto para mí es muy grande. Es un orgullo que hayan pensando en mí.

–¿Qué reflejará en su pregón del día 25?

–Lo presentará mi amigo Felipe Toledano. No hablaré de mí sino de la Semana Santa de Adra y de sus tres hermandades. La Hermandad del Cristo de la Expiración se fundó en 1954, El Prendimiento hace 26 años y, en 2002, Humildad y Esperanza, que empezó con un Cautivo de tamaño académico. Haré un resumen de cómo es su salida en procesión y de las imágenes que procesionan. Hablaré también de la representación La Pasión de Adra. El pregón se completará con una nota musical: me acompañará María José Díaz, la Banda de Música Ortiz de Villajos y Ramón Rivera.

–¿Qué opinión le merece que las tres hermandades vayan a una?

–Esto enriquece al conjunto y es muy positivo. El párroco de Adra ha trabajado mucho para que esto sea. También se han renovado las juntas directivas de las tres hermandades. Ha entrado gente joven con nuevas ideas y hay colaboración entre hermanos mayores, hay buen rollo entre ellos, se prestan materiales para los cultos y todo va por buen camino.

– Desde su punto de vista, ¿qué hace especial la Semana Santa de Adra?

–Tienen mucha historia. En Adra ya había procesiones cuando en otras localidades de la comarca no había. La Cofradía del Cristo de la Expiración sacaba más pasos que cualquier cofradía de Andalucía en su día. Era la única que había en Adra, pero sacaba pasos el domingo, el miércoles, el jueves, el viernes y el Domingo de Resurrección. Luego se enriqueció con otras hermandades, con gente joven, con más ganas, con nuevo pasos y nuevas imágenes.

–¿Qué le falta para despegar?

–Necesita más colaboración del Ayuntamiento. Por ejemplo, para la cesión de locales donde guardar los pasos. La Semana Santa es un atractivo turístico y vale mucho dinero sacar un paso a la calle: velas, ropas, flores. Hay mucho trabajo detrás de costaleros, mantenimiento, etcétera.

–Fue concejal por el PSOE entre 2015 y 2020 en Adra. ¿Qué aprendió de aquella etapa?

–Desde mi ignorancia, pensé que en política podría seguir colaborando y reivindicando cosas buenas para Adra, pero me equivoqué. Reconozco que no valgo para la política.

–¿Descarta volver?

–Rotundamente. Volvería solamente con un partido de personas independientes, de confianza, y con Joaquín Soriano como cabeza de lista.