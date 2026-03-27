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Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Adra 2026

Estos son los principales cortejos procesionales que van a tener lugar durante los últimos días de la Cuaresma y la Pascua de Resurrección en la ciudad milenaria

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Adra

Viernes, 27 de marzo 2026, 14:43

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Adra celebra de una manera popular la Semana Santa, con procesiones, representaciones y expresando a borbotones la fe de sus gentes en una conmemoración que ... se supera año tras año en el ambiente de sus calles durante los siete desfiles procesionales que tienen lugar y que se inician el Domingo de Ramos y culmina la procesión con la imagen del Señor Resucitado y la Virgen Santísima Nuestra Madre Inmaculada Concepción de María y su Encuentro en la Plaza de San Sebastián y por la tarde, la del Santo Cristo Resucitado en la barriada de Puente del Río. Uno de sus puntos fuertes es la representación de la Pasión de Cristo, que se celebrará un año más como pistoletazo de salida.

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