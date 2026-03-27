Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Adra 2026

Adra celebra de una manera popular la Semana Santa, con procesiones, representaciones y expresando a borbotones la fe de sus gentes en una conmemoración que ... se supera año tras año en el ambiente de sus calles durante los siete desfiles procesionales que tienen lugar y que se inician el Domingo de Ramos y culmina la procesión con la imagen del Señor Resucitado y la Virgen Santísima Nuestra Madre Inmaculada Concepción de María y su Encuentro en la Plaza de San Sebastián y por la tarde, la del Santo Cristo Resucitado en la barriada de Puente del Río. Uno de sus puntos fuertes es la representación de la Pasión de Cristo, que se celebrará un año más como pistoletazo de salida.

VIERNES DE DOLORES (27 DE MARZO)

17:00h Adra: Procesión infantil.

19:00h Adra: Santa Misa.

19:30h Guainos: Santa Misa y Via Crucis.

20:30h Adra: Via Crucis general Hermandades y Cofradías.

SÁBADO DE PASIÓN (28 DE MARZO)

17:30h La Curva: Santa Misa de Ramos en la Pasión del Señor. Via Crucis por las calles.

19:00h Adra: Santa Misa vespertina en la Pasión del Señor.

21:00h Adra: Pasión viviente.

DOMINGO DE RAMOS (29 DE MARZO)

10:00h La Alquería: Bendición de palmas y Santa Misa.

10:00h Adra: Bendición de palmas (Ermita San Sebastián), procesión litúrgica hasta la Parroquia con la Borriquita y Santa Misa. PROCESIÓN DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN 'LA BORRIQUITA: La imagen de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, es una obra anónima que data del año 1989 y que fue realizada en los Talleres de Olot. «La Borriquita». Paso Trono de Cristo con portadores. Recorrido: Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, C/Real, C/Natalio Rivas, C/Pº de los Tristes, C/Sirenas, C/Pº de los Navegantes, C/Natalio Rivas, C/Real, C/Gloria, Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.

11:30h Puente del Río: Bendición de palmas y Santa Misa.

17:30h Guainos: Bendición de palmas y Santa Misa.

18:00h Adra: Estación de penitencia Hermandad Humildad. HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD EN SU SAGRADA PRESENTACIÓN AL PUEBLO POR PONCIO PILATO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA Y MISERICORDIA. Salida: 18 horas. Entrada: 23 horas. La imagen del Santísimo Cristo de la Humildad sigue los cánones barrocos de la escuela andaluza. Tallada íntegramente en madera de cedro, aL Cristo se le representa de pie, maniatado con la caña, con sudario cordelífero y corona de espinas. Obra del maestro escultor e imaginero sevillano Darío Fernández Parra en 2012. La venerada Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza y Misericordia de 1,64 metros de altura sigue los cánones barrocos de la escuela andaluza, tallada en madera de cedro, las lágrimas son de cristal, y las pestañas de pelo natural de pedigrí siendo obra del maestro escultor e imaginero sevillano Darío Fernández en el año 2015. Número de Pasos: 2. Paso de Misterio y Paso de Palio portados por cuadrillas de costaleros. Itinerario: Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, Gloria, Real, Plaza Puerta del Mar (Ayuntamiento), Natalio Rivas, Camino Mateo, Avenida del Mediterráneo, Valdez Leal (Plaza de san Marcos), Paseo de los Tristes, Neptuno, Paseo de los Navegantes, Poseidón, Tarrasa (Plaza Enrique Sierra Valenzuela), Natalio Rivas, Real, Gloria, Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.

MARTES SANTO (31 DE MARZO)

10:00h Adra: Santa Misa.

12:00h Catedral Almería: Santa Misa Crismal.

18:00h Adra: Estación de penitencia Cofradía Prendimiento. HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS EN SU PRENDIMIENTO, MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA Y SAN JUAN EVANGELISTA. Salida: 18:00. Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento. La imagen de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento es una talla que data del año 1995, obra del maestro escultor granadino Antonio Barbero Gor. Tallada íntegramente en madera de cedro, representa la imagen de Cristo ya prendido. María Santísima de la Amargura es una obra del escultor motrileño Miguel Ángel López Montero que data del año 2001. Recorrido: Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, Gloria, Real, Natalio Rivas, Pº de los Tristes, Ulises, Pº de los Navegantes, Natalio Rivas, Carril de Cuenca, Asturias, Tarrasa, Poseidón, Trav. de Ulises, Rambla de las Cruces, C/Natalio Rivas, C/Real, C/Gloria, Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.

MIÉRCOLES SANTO (1 DE ABRIL)

19:00h Adra: Santa Misa.

20:30h Adra: Estación de penitencia Jesús Nazareno (A.P. Virgen de Lourdes). Salida: 20:30H La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, es una obra anónima que data del año 1949 y que fue realizada en los Talleres de Olot. Esta imagen, representa el camino de Jesús por las calles de Jerusalén portando la cruz. La Imagen de María Santísima de los Dolores es una obra anónima del año 1772, realizada en los Talleres de Granada. Iconográficamente, en este día, representa el dolor de la Santísima Virgen que acompaña a su hijo, portador de la cruz, por las calles de Jerusalén. Número de Tronos: 2. Trono de Cristo y Trono de Palio con portadores. Recorrido: Nazareno: Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, Gloria, Real, Rambla de las Cruces. Virgen de los Dolores: Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, Gloria, C/Real, C/Natalio Rivas. Encuentro: Cruce entre Natalio Rivas y Rambla de las Cruces. Sigue Itinerario: Natalio Rivas, Tarrasa, Fenicios, Pº de los Navegantes, Natalio Rivas, Real, Gloria, Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.

JUEVES SANTO (2 DE ABRIL)

17:00h Guainos: Santa Misa.

17:00h La Curva: Santa Misa.

18:00h Puente del Río: Santa Misa.

18:30h Adra: Santa Misa.

19:00h La Alquería: Santa Misa.

20:30h Adra: Estación de penitencia Cristo de la Expiración y Virgen de los Dolores. COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, SEÑOR DE LAS PENAS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. Salida: 20:30 horas. La imagen del Santísimo Cristo de la Expiración es una talla, obra del escultor granadino Alonso de Mena, que data del año 1623. Esta es una imagen de sumo valor artístico y devocional en Adra. La Imagen de María Santísima de los Dolores es una obra anónima del año 1772, realizada en los Talleres de Granada. Iconográficamente, en este día, representa el dolor de la Santísima Virgen que contempla a su hijo crucificado en la cruz. Número de Tronos: 2. Trono de Cristo y Trono de Palio con portadores. Recorrido: Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, Gloria, Real, Natalio Rivas, Pº de los Tristes, Fenicios, Tarrasa, Neptuno, Pº de los Navegantes, Ulises, Rambla de las Cruces, Natalio Rivas, Real, Gloria, Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.

00:00h Adra: Hora Santa.

VIERNES SANTO (3 DE ABRIL)

09:00h Puente del Río: Hora Santa.

10:00h Adra: Laudes.

11:00h La Alquería: Santos Oficios. Estación de penitencia Jesús Nazareno y Virgen de las Angustias.

11:00h Barrio Pescadores: Via Crucis.

17:00h Guainos: Santos Oficios.

17:00h La Curva: Santos Oficios.

18:00h Puente del Río: Santos Oficios.

18:30h Adra: Santos Oficios.

20:30h Adra: Estación de penitencia Santo Entierro y Virgen de los Dolores. COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, SEÑOR DE LAS PENAS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. La imagen del Santísimo Cristo Yacente es una obra del granadino Antonio Barbero Gor, que data del año 1985. Iconográficamente representa a Cristo Yacente camino del Santo Sepulcro. La Imagen de María Santísima de los Dolores en su Soledad es una obra anónima del año 1772, realizada en los Talleres de Granada. En este día, la Santísima Virgen procesiona sin palio y con una corona de espinas sobre sus manos. Recorrido: Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, Gloria, Real, Rambla de las Cruces, Alegría, Granero, Alcázar, Pez, Unión, Masnou, América, Viento, Unión, Pez, Angustias, Buenavista, Rambla de las Cruces, Natalio Rivas, Real, Gloria, Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción.

SÁBADO SANTO (4 DE ABRIL)

10:00h Adra: Laudes.

21:30h La Curva: Vigilia Pascual.

23:00h Adra: Vigilia Pascual.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (5 DE ABRIL)

10:00h La Alquería: Santa Misa.

10:00h Adra: Santa Misa y procesión Cristo Resucitado e Inmaculada Concepción. COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, SEÑOR DE LAS PENAS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES. La imagen del Santísimo Cristo Resucitado es una imagen anónima. La Inmaculada Concepción de María, es una imagen anónima, realizada en Granada en la primera mitad del siglo XVIII. Número de Tronos: 2. Trono de Cristo y Trono de Virgen con portadores. Recorrido: El Resucitado, Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, Gloria, Real, Rambla de las Cruces, Caldera, Halcón, Fuente, Postiguillo, Rambla del Zarzal, Jesús, San José. La Inmaculada, Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, Gloria, Real, Rambla de las Cruces, Natalio Rivas, Real, Cuesta de la Plaza, Estrella. Encuentro e itinerario conjunto: San Sebastián, Natalio Rivas, Real, Gloria, Iglesia Parroquial de la Inmaculada.

17:30h Puente del Río: Santa Misa y procesión Cristo Resucitado.

18:00h Río Chico: Santa Misa.

20:00h Guainos: Santa Misa.