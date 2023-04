«Hoy soy la voz de mi pueblo, de sus ilusiones y sentimientos»

M. Torres Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

José María Gómez, una persona «normal, sencilla y cercana» -como se autodefine-, ha tenido «el orgullo y la valentía» de ser el pregonero de San Marcos de Adra en este 2023. Fue en la tarde de ayer, cuando este maestro ya jubilado pisó el altar mayor de la parroquia abderitana para pronunciar unas palabras que pasarán a la historia de estas tradicionales fiestas, declaradas de Interés Turístico Andaluz.

«Recae sobre mí la enorme responsabilidad de ser la voz de mi pueblo, de sus ilusiones y de sus sentimientos. Lo acepto gustoso, porque como hijo adoptivo de Adra me siento orgulloso del legado cultural e histórico de nuestros mayores y san Marcos lo es», reconoció ante los presentes. «No quiero que mi pregón sea un pregón de añoranzas, pero es algo inevitable. Los muchos años que llevo vividos en Adra, están y lo estarán hasta el final, ligados a san Marcos, a su verbena, a su procesión y a su romería, a la 'desfarfollá' y al 'desgranijo', con sus canciones», apeló, al tiempo que recitó algún que otro fragmento.

José María Gómez conoce perfectamente qué significa el mes de abril para los abderitanos. «Hablar de abril, es hablar de san Marcos, es hablar de pañuelos rojos, es asistir con profunda emoción y respeto, a la procesión claustral, es recoger las rosquillas a la puerta de la Iglesia Parroquial, es 'patear' su recorrido los nueve días del novenario. ¡Cuántas amistades, cuantos noviazgos nacidos al color y al calor de esos paseos, que algunos, intencionadamente hacían al revés, para verle la cara a las chicas en 'edad de merecer'. ¡Dios mío, qué expresión!», recordó en su pregón. «Cuántas conversaciones mientras se recorre la Estación de San Marcos, pero eso sí, siempre con alegría, con una sonrisa reflejada en el rostro, con enorme satisfacción. Nos despedimos con un 'hasta mañana, si Dios quiere', o con un 'adiós, prenda' para volverlo a hacer de nuevo al día siguiente. Y como colofón, los buñuelos, faltaría más», describió.

Presentación

La presentación del pregón de San Marcos corrió a cargo de José Albarracín, amigo y «compañero en el arte de enseñar y transmitir la formación que toda persona necesita para su desenvolvimiento en la vida». Una amistad que se remonta a los años 70. «Desarrollaste y sigues desarrollando, siempre, tanto en tu vida profesional como particular, acciones que demuestran tu trabajo por la convivencia y ayuda a los demás. José María, como artesano de la enseñanza, has desgranado tus reflexiones allí donde has estado, y han sido camino para generaciones, conduciendo sus intenciones a un futuro con plenitud de sabiduría, y has repartido generosidad para hacer la vida más agradable a infinidad de personas en situaciones preocupantes», subrayó para poner en valor la calidad y la calidez humana del pregonero de San Marcos de este 2023.

Albarracín, maestro de Historia ya jubilado, aprovechó su intervención para subrayar el origen de la devoción a San Marcos. Se remonta al año 1753, cuando se crea la alcaldía Mayor de Adra, Berja y Dalías. El primer Alcalde Mayor que gobernó la comarca, Cristóbal de Robles y Barrios, residió en Adra. Originario de Beas de Segura (Jaén), lugar donde el culto a San Marcos estaba muy arraigado, donó una imagen de San Marcos a la parroquia para fomentar en el pueblo el culto al santo evangelista con una abderitana. Debido a las obras del templo, se expuso en la ermita de San Sebastián, donde se fraguó el culto por esta imagen entre los labradores del entorno. «Fue tal el aumento de la devoción que las visitas cada vez eran mayores, de tal manera que existía una verada a la salida de la ermita que se quedó pequeña por el tránsito, y en 1776, el marqués de Caicedo, propietario de gran parte de los terrenos la amplió, comenzando a nacer lo que hoy es el Camino del Molino», apuntó.

El día grande de San Marcos se celebra mañana, 25 de abril. Hoy se llevará a cabo una procesión dentro del templo y se celebrará la verbena en la Plaza San Marcos.