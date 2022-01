La iglesia de Adra toca el corazón de los vecinos para mantenerse en pie

Amalia visita la iglesia de la Inmaculada Concepción de Adra todos los días, sin fallar ni uno solo, desde hace 40 años. Pedro, que también peina canas, no lo hace tan a menudo, pero mantiene intacto en su memoria el día de su boda: «Aquí me casé y, cuando vengo, me llevo paz, tranquilidad». «Los días más importantes de mi vida los he vivido en esta iglesia», añade Carmen. Armando, el más joven, pone el acento en la importancia arquitectónica, cultural y artística de esta iglesia fortaleza levantada en el siglo XVI.

Estos son sólo algunos de los testimonios recopilados por la Parroquia de Adra en un emotivo vídeo para lograr el apoyo de los vecinos, sean o no fieles, en la rehabilitación del templo. La situación es crítica. Parte de la techumbre de la iglesia se derrumbó el pasado mes de septiembre lo que obligó a actuar de urgencia y a encargar un proyecto para 'apuntalar' su futuro. «Hay que desmontar tejados, demoler y rehacer cornisas, recolocar correctamente las tejas del tejado con sistemas de finación y aislamiento, etcétera», detalla a IDEAL José María Sánchez, párroco del municipio y artífice de una iniciativa que lleva por nombre 'Apadrina una teja'. El coste global de la intervención roza los 300.000 euros.

«La iglesia es el corazón de nuestro pueblo (...), en ella alimentamos la fe cotidianamente y en ella obtenemos la fortaleza necesaria para el camino diario y para despedirnos de nuestros seres queridos cuando parten de este mundo», argumenta en la grabación el sacerdote. «La historia de Adra no se puede entender sin su iglesia, es testigo de excepción de la historia de nuestro pueblo y ahora ella requiere de nuestra atención, cariño, cuidado y esmero por conservarla», continúa.

«Es nuestra casa»

El templo, que se construyó originalmente en 1501 y se reconstruyó cien años después, «es la casa de Dios y es la casa de todos». Así lo acredita también el grupo de monaguillos que colabora habitualmente con la parroquia. «Es la casa del Señor», afirma uno de los niños. «Esta es también nuestra casa», añade otro.

Compromiso institucional

La delegación territorial en Almería de la Consejería de Cultura y Patrimonio en Almería ha iniciado los trámites necesarios para catalogar la iglesia de la Inmaculada Concepción Bien de Interés Cultural. Su responsable, Eloísa Cabrera, ha visitado esta semana el templo acompañada por el alcalde de Adra, Manuel Cortés. Ambos han manifestado su compromiso con el proyecto de rehabilitación de la parroquia abderitana, que data del siglo XVI.

Actualmente ambas administraciones «estudian las distintas posibilidades y mecanismos» para implicarse en el desarrollo de la actuación. Al respecto, Cabrera recordó que, el pasado 1 de diciembre de 2021, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico aprobó la propuesta para realizar el acto administrativo de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de la Iglesia de Adra como Bien de Interés Cultural, en virtud de lo establecido la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Por su parte, el regidor abderitano reiteró su compromiso: «Como siempre, el Ayuntamiento está al lado de la Iglesia y estudiaremos la manera de poder ayudar de manera económica a conservar este templo sagrado, que es parte de la historia de Adra». «Al margen de esta reforma, desde el Consistorio continuaremos prestando apoyo en la organización y participación de cuantas actividades se impulsen desde nuestra Iglesia», aseguró.

Durante la visita, el párroco, José María Sánchez, explicó el estado actual de la iglesia: «Las cornisas han cedido todas, están agrietadas y distintas partes del tejado ya se han partido y se están deslizando, incluso la parte este del tejado ha caído ya el pasado 20 de septiembre». «Todo tipo de ayuda es bienvenida», afirmó el sacerdote.

Con todo, el mensaje es claro. Contribuir, «de una u otra manera», a que la iglesia siga en pie. «Invito a que todos seamos partícipes en el proyecto de rehabilitación, reconstrucción y conservación de una casa tan importante como es nuestra igleisa», sentencia el párroco con la ilusión y la esperanza de poder materializarlo en tiempo y forma.