Inversiones, proyectos y mejora de los servicios básicos en el balance de 2025 en Adra

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presentado este lunes un balance completo de la gestión municipal durante el año 2025, en el que ha ... destacado las inversiones más relevantes y los avances en servicios, infraestructuras y actividades que han marcado un ejercicio de impulso para la ciudad milenaria y el bienestar de los abderitanos y abderitanas.

El primer edil ha avanzado también los proyectos previstos en 2026 para «seguir haciendo de Adra la ciudad pujante y en transformación que todos queremos».

Según ha explicado el alcalde, 2025 ha sido un año de «trabajo intenso, planificación rigurosa y ejecución efectiva de proyectos largamente demandados por los vecinos y vecinas de Adra, con un foco especial en la modernización de infraestructuras, la mejora de instalaciones deportivas y la consolidación de programas culturales y sociales. El Ayuntamiento ha contado con presupuesto y participación en fondos europeos, estatales y autonómicos que han permitido poner en marcha inversiones clave para la ciudad».

Instalaciones deportivas y espacios públicos

En este ejercicio, ha subrayado se han iniciado las obras de ampliación y modernización del Complejo Deportivo Miramar; un proyecto que incluye un nuevo campo de fútbol 7 con grada, dos pistas de pádel (una cubierta), nuevos aseos y vestuarios, quiosco con terraza y mejoras generales de accesibilidad y sostenibilidad. Además, el contempla la renovación integral de los vestuarios de la Pista Cubierta, cuyas obras se encuentran muy avanzadas o renovación de las luminarias de la mayor parte del complejo.

En cuanto a mejoras de calles y vías públicas, el alcalde ha resaltado las obras del Bulevar de La Curva, que está «transformando la barriada y mejorándola sustancialmente» con espacios para peatones y ciclistas, zonas verdes y una nueva glorieta, mejorando la seguridad vial y la conexión con el polígono industrial.

Se han ejecutado, asimismo, varias obras de asfaltado, adoquinado y renovación de saneamiento y el abastecimiento de agua en calles como Academia, Miguel de Unamuno, Severo Ochoa, Alborán, Educador, Avenida del Mediterráneo, Calle Panamá o Bailén, entre otras. La calle Mercado también se ha sometido a un proceso de renovación, ganando en estética y accesibilidad.

En cuanto a la mejora y renovación de espacios públicos, el alcalde se ha referido a las obras del antiguo matadero que será reconvertido en un Centro de Formación para el Empleo o la intervención en el Salón Municipal, adecuando el espacio para actos, reuniones, eventos vecinales y actividades culturales y deportivas. Los centros escolares también han visto, ha defendido el primer edil, mejoradas sus instalaciones en el último año, con media docena de intervenciones destinadas a renovar progresivamente sus infraestructuras y que los escolares cuenten con espacios más adaptados a su día a día.

Vida cultural, social y económica

La programación cultural y de ocio en 2025 «ha sido especialmente amplia, con actividades durante el verano; que han continuado con la programación navideña, que está siendo todo un éxito y referente en la provincia». El Ayuntamiento «sigue dando un impulso a las ofertas culturales, ampliando el abanico y ofreciendo eventos para todos los gustos y edades», citas que han contribuido este 2025 a «dinamizar la vida social y económica de la ciudad», ha declarado.

El alcalde, además, ha señalado que «el balance de 2025 demuestra que Adra avanza con hechos, con inversiones concretas y con una planificación sólida que responde a las necesidades de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad milenaria». Cortés ha agradecido el compromiso de los trabajadores municipal, la colaboración de otras administraciones y, especialmente, la implicación de hermandades y cofradías, tejido asociativo, comercial y de todos los abderitanos y abderitanas, en cada uno de los proyectos, reafirmando su compromiso de seguir trabajando por una Adra «con mejores servicios, oportunidades y calidad de vida para todos los que tenemos la suerte de habitar en esta ciudad con historia».

Actuaciones que marcarán el 2026

Finalmente, el primer edil se ha referido a los grandes proyectos que llegarán con el nuevo año, entre los que ha destacado la ejecución de una nueva Jefatura de Policía Local, que se ubicará en el Polígono la Azucarera un enclave «estratégico» y unas instalaciones «modernas y adecuadas» a la labor del cuerpo de seguridad local. Igualmente ha señalado la creación de una nueva Oficina Judicial en nuestro municipio, que se ubicará en Avenida de Trafalgar, y cuyas obras de acondicionamiento se encuentran ya adjudicadas.

El Cerro de Montecristo es otro de los grandes proyectos que ha destacado el alcalde, una puesta en valor «determinante» para visitar el yacimiento y reconvertirlo en recurso turístico, que está previsto para mediados del próximo año. El Complejo Miramar también seguirá transformándose, con la segunda fase del proyecto, que traerá consigo un gran espacio de deportes alternativos y más mejoras en las instalaciones.

También ha subrayado la ampliación del CEIP Nueva Andalucía de La Curva, las obras de refuerzo del cauce del Río Adra, cuyos trabajos previos ya han comenzado, o la eliminación del muro del Puerto de Adra, que dará una nueva perspectiva de la ciudad y las nuevas naves industriales en la zona portuaria, entre otros proyectos.