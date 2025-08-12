Javier Aureliano García, pregonero de la Feria y Fiestas de Adra de 2025 Nacido en Balanegra, el presidente de la Diputación tiene estrechos lazos con la ciudad milenaria

J. C. Adra Martes, 12 de agosto 2025, 21:04

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, anunció que el pregonero de la Feria y Fiestas de Adra 2025 será Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial de Almería, y almeriense estrechamente ligado a la ciudad milenaria. García aceptó ser el encargado de dar lectura al pregón que dará el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de Adra, que se celebrarán del 5 al 10 de septiembre, en honor a la Virgen del Mar y a San Nicolás de Tolentino.

Será en la plaza del Centro de Interpretación de la Pesca, el día 5 de septiembre cuando García, acompañado del primer edil, dé la bienvenida a estas fiestas, con este pregón y junto al encendido oficial de las luces del Recinto Ferial.

Nacido en Balanegra, el presidente de la Diputación tiene estrechos lazos con la ciudad milenaria. Todos sus antepasados descansan en Adra, lugar de nacimiento de su madre.

García se bautizó en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, y cursó los primeros años de Enseñanzas Medias en el Instituto Gaviota. Aunque siempre muestra su orgullo por ser balanegrense, se siente también abderitano y guarda recuerdos muy bonitos de momentos vividos en Adra durante su infancia y juventud. Un lugar al que siempre le gusta volver, y lo hará el próximo 5 de septiembre como pregonero de las fiestas patronales.