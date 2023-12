Un joven de Adra, agraciado con 800.000 euros

María Torres Adra Viernes, 22 de diciembre 2023, 18:44 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Un vecino de Adra se ha convertido hoy en millonario. Apenas unas horas antes del sorteo de la Lotería Nacional, ayer, adquirió ocho décimos en la administración de la barriada abderitana de Puente del Río. Probó suerte y la suerte le ha sonreído con dos cupones del número 88.008, el premio Gordo de la Navidad.

El agraciado, del que tan solo se conoce que tiene alrededor de 30 años y que es padre de familia, ha ganado 800.000 euros. A la una y media de la tarde de hoy ha sonado su teléfono móvil. Al otro lado de teléfono, Alejandra García, la empleada de la administración de lotería que le vendió los décimos premiados ayer casi a la misma hora. Él es cliente habitual y ella recordaba uno de los números. Sabía que era él el afortunado, no tenía dudas. «¿Tienes en tu cartera el 88.008?», le ha preguntado con la emoción contenida. La respuesta, afirmativa. «No se creía que le había tocado el Gordo. Se lo he tenido que jurar por mis hijos para que me creyera», ha relatado poco después a este periódico, nerviosa y emocionada a partes iguales. «Estoy muy alegre, sobre todo, porque es para él. Lo conozco, ha tenido una vida muy dura, muy dura, y sé que lo necesita. Estoy tan contenta como si me hubiera tocado a mí», ha confesado a IDEAL con los ojos llenos de lágrimas.

Alejandra lleva 15 años trabajando en este estanco de Puente del Río que, desde 2016, es también administración de lotería. El afortunado le pidió ayer ocho décimos, de cuatro números distintos, y ella los eligió. «Hace dos o tres años dimos un quinto premio, 6.000 euros; y en octubre, un segundo premio de la lotería del jueves, pero esto que ha pasado hoy es que aún no me lo creo», insiste. A su lado, Marisol Lozano, la gerente del establecimiento. «Estoy muy orgullosa, muy nerviosa, no tengo palabras. Es la primera vez que doy El Gordo», ha añadido. Aunque la venta de lotería esta Navidad ha descendido ligeramente en su administración, según ha asegurado, confía en que aumente para El Niño.

Un premio premonitorio

El 88.008 no ha llegado a la administración de lotería de Puente del Río por casualidad. «Un vendedor ambulante de Salobreña, que habitualmente compra lotería aquí, me preguntó hace unas semanas por el 88.008 y me aseguró que tocaría. Yo lo anoté en un papel, pero no lo saqué ni para mí. Ayer, cuando vino el agraciado a comprar y me pidió cuatro números -dos de cada-, recordé aquello y le saqué dos décimos del 88.008», ha explicado a IDEAL. Hoy, poco después de que saltara del bombo El Gordo de Navidad, Alejandra ha recibido un mensaje de audio del aquel vendedor que le anticipó el primer premio. «Hola, Alejandra. ¡Al final ha tocado el número que os dije, el 88.008!», ha reiterado por WhatsApp. Sin embargo, según la empleada de la administración de lotería, él no llegó a comprarlo.