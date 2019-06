Juan Mena recuerda sus inicios «por los pueblecitos de Almería» en la final de La Voz Senior El artista, nacido en Adra y afincado en Barcelona, obtuvo el segundo puesto M. TORRES ADRA Jueves, 27 junio 2019, 12:18

No logró imponerse a Helena Bianco, pero sí dejar huella en la retina de millones de espectadores. Juan Mena se quedó ayer a las puertas del podio en la final de La Voz Senior, segundo en la clasificación, pero entró de lleno en el corazón de quienes fueron testigos de la gran final. El artista abderitano, afincado en Barcelona, hizo de su sueño una realidad.

«Muchas gracias. Esto no tiene precio. Parece mentira. Desde que salí de Almería, lo que yo he luchado... todos los pueblecitos de Almería, con mi conjunto», reconoció emocionado. Juan Mena interpretó el tema de Antonio Machín 'Toda una vida' y pudo compartir con sus nietos el calor de cada aplauso. Aunque sin pretenderlo, el saxofonista emocionó a los 'coaches' por su humildad, especialmente a David Bisbal. «Mi sueño en la vida no es ser el número uno, mi sueño en la vida es llegar a tu edad y que mi familia, que mis nietos estén ahí llorando por mí», le dijo su paisano entre lágrimas.

Antonio Orozco, 'coach' de Juan Mena y con quien interpretó Devuélveme la Vida sobre el escenario de La Voz Senior, añadió: «Como abuelo me quedo con la mirada de tu nieto. Como músico... ¡me quedo contigo!». A sus 72 años de edad, Juan Mena ha recibido el reconocimiento que merece un músico que lleva 'toda una vida', como el tema de Machín, enamorado de la música.