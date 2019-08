Juergas' Rock cifra en 25.000 el número de asistentes de la séptima edición Los conciertos se sucedieron entre el jueves y el domingo. / Kameo Producciones A pesar de haber acudido menos personas que en ediciones anteriores, la organización hace un balance positivo R. I. ADRA Martes, 6 agosto 2019, 10:52

Cerca de 25.000 personas han disfrutado de la séptima edición del Juergas Rock en Adra. La organización ha realizado un balance potivo, pese a haberse recortado el número de asistentes con respecto a años anteriores. En 2018 se rozaron las 40.000 personas -con Loquillo, Bad Religio y Rozalén entre los cabezas de cartel- y en 2017 -con Rosendo com plato fuerte-, las 30.000. El festival de música rompe con la tónica ascendente registrada hasta la fecha, pero se trabaja ya en la octava edición.

«La organización del festival hace un balan cepositivo de esta edición y ya prepara lo cambios a introducir en la próxima para perfeccionar la que ya se ha convertidoen una de las citas musicales imprescindibles del verano», ha declarado dos días después. «Una de las apuestas del festival será continuar con nuevas medidas la línea que ya ha iniciadoenestaedición con la utilización de vasosreutilizables para reducir los residuos y cuidar el entorno. También se plantean mejoras para las zonas de acampada con el objetivo de aumentar el bienestar de los asistentes y que la experiencia juerguista sea cada año más agradable», ha añadido.

La fiesta arrancó el pasado miércoles con una fiesta de bienvenida. Sobre el escenario, Porretas, Funkiwis, Iratxo, Manifa, la banda del V Concurso de Bandas, Oh my Rita!, Combo Calada o los raperosgaditanos F.R.A.C. El festival abrió sus puertas oficialmente el jueves con los almerienses No Potable hacían sonar los primerosacordes del Juerga's Rock Festival 2019. Sepultura, Macaco, Ayax y Prok, BerriTxarrak, Narco, SoziedadAlkohólika o Boikot fueron las actuaciones que concentraron al mayor número de 'juerguistas'.

La respuesta obtenida también ha sido positiva en el escenario acústico. Íker&AlfredoPiedrafita (ex – componente del grupoBarricada), TéCanela, La Vallekana Sound System o Jamones con Tacones han formado parte del cartel.