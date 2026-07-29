Juerga's Rock regresa a Adra del 5 al 8 de agosto con el 'Festival de la Resistencia'

El Patio del Mandarino ha sido el escenario elegido por la Diputación, el Ayuntamiento de Adra y Berrinche Producciones para presentar la XIII edición del ... Juerga's Rock 'El Festival de la Resistencia'. Este evento consolidado en el calendario cultural de la provincia reunirá del 5 al 8 de agosto a destacados artistas del punk, el rock, el ska y otros estilos alternativos.

La vicepresidenta de Diputación, Almudena Morales, el alcalde de Adra, Manuel Cortés y el responsable de Berrinche Producciones, Manuel Núñez, han desvelado los detalles de una cita que espera superar los 50.000 asistentes durante los días de celebración del Festival.

Almudena Morales ha asegurado que se trata de una de las citas más esperadas para los amantes del rock de nuestro país: «Son ya 13 ediciones en las que este festival ha logrado reunir a algunos de los nombres más destacados del rock, del punk, el ska, el reggae, el rap y la música alternativa, consolidándose como una cita imprescindible para miles de aficionados llegados de todos los rincones de España. Este evento volverá a llenar la playa de El Censo de Adra de música y pasión por los directos, convirtiendo este enclave privilegiado en uno de los epicentros musicales más multitudinarios del verano, tras haber creado una comunidad fiel que regresa cada año atraída tanto por la enorme calidad de su cartel como por el ambiente único que se vive en el municipio».

Del mismo modo, ha trasladado la enhorabuena en nombre de la Diputación al alcalde de Adra, Manuel Cortés, a la organización y a todo el equipo técnico, trabajadores, voluntarios, cuerpos de seguridad y patrocinadores que hacen posible que el festival siga creciendo año tras año. «Detrás de este gran evento hay un enorme trabajo que muchas veces pasa desapercibido pero que merece ser reconocido, puesto que el Juerga Rock es también un importante motor económico y turístico que genera actividad, empleo y gastronomía para toda la provincia. Invito a todas las personas a que no dejen escapar la oportunidad de disfrutar de una gran música en directo y de un ambiente maravilloso del 5 al 8 de agosto en Adra».

Por su parte, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado que «The Juergas Rock Festival es una cita plenamente consolidada como uno de los grandes festivales de rock de Andalucía y uno de los acontecimientos más esperados del verano en nuestra ciudad». El primer edil ha señalado que, del 5 al 8 de agosto, Adra volverá a recibir a miles de aficionados llegados de distintos puntos de España para disfrutar de cuatro días de conciertos junto al mar, en una decimotercera edición que contará con cerca de una treintena de artistas.

Cortés ha subrayado que «The Juergas Rock no es solamente un festival de música, sino un auténtico revulsivo turístico, económico y promocional para Adra». En este sentido, ha recordado que durante estos días la ciudad recibe a más de 40.000 personas, generando una intensa actividad en bares, restaurantes, comercios, supermercados, alojamientos y empresas locales. «Cada asistente que nos visita se convierte también en un escaparate de nuestra ciudad, de nuestras playas, nuestra gastronomía, nuestro clima y nuestra forma de vivir», ha afirmado.

Finalmente, el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja para garantizar la seguridad, la limpieza, la movilidad y la convivencia durante el festival, y ha agradecido la labor de Berrintxe Producciones, la Diputación de Almería, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios municipales, los voluntarios y los vecinos. «Adra está preparada para recibir a quienes quieran disfrutar de la música y descubrir todo lo que nuestra ciudad puede ofrecer. Les invitamos a vivir estos días con responsabilidad, respeto y alegría. Que comience la gran juerga del verano», ha concluido.

Desde Berrinche Producciones, Manuel Núñez ha asegurado que la 2026 es la edición «más fuerte e importante» a nivel de rock estatal de todo el panorama nacional. «Contar con un festival de este nivel en la provincia de Almería y en la localidad de Adra es un auténtico privilegio, y estamos a muy poco de recibir a miles de visitantes de todo el país con las entradas a punto de agotarse. Este año contaremos con un cartel muy variado que incluye a grupos como Celtas Cortos en su 40º aniversario en exclusiva para la provincia, y cinco bandas internacionales entre las que destaca Pendulum Live, referente mundial del drum and bass en plena gira internacional».

Asimismo, ha agradecido a colaboración entre las instituciones públicas y las empresas privadas, así como la excelente sintonía con el Ayuntamiento de Adra y la Diputación Provincial para garantizar la durabilidad de este evento. «Más allá de un cartel, Juergas es una gran familia donde conviven de manera maravillosa el público local y el visitante. Daremos el pistoletazo de salida el miércoles 5 a las cinco y media de la tarde con jornadas intensivas de conciertos, manteniendo además nuestra apuesta por el espacio 'Agustico' para dar visibilidad gratuita a grupos emergentes y facilitando la entrada gratuita a menores de 12 años para que las familias también puedan disfrutar juntos de la mayor juerga del verano».

Un cartel de Lujo

La XIII edición de The Juergas Rock Festival reunirá del 5 al 8 de agosto a destacados artistas del punk, el rock, el ska y otros estilos alternativos. La fiesta de bienvenida del miércoles contará con Celtas Cortos, que celebrará sus 40 años sobre los escenarios, además de Sanguijuelas del Guadiana, Eskorzo, The Locos, Canteca de Macao, Awakate y DJ Karpin. El jueves tendrá como principal atractivo a Pendulum Live, que hará en Adra su única parada en el sur de la península dentro de su gira mundial. También actuarán The Baboon Show, Moscow Death Brigade, Boikot, Loncha Velasco, Josetxu Piperrak y Gomad & Monster.

La programación del viernes estará encabezada por Non Servium y Dubioza Kolektiv, junto a Sons of Aguirre & Scila, Kaotiko, Benito Kamelas, Linaje y Benny Page. El sábado pondrán el broche final Evaristo, La Gossa Sorda, Soziedad Alkoholika, Narco y el DJ internacional Vandal, además de Juantxo Skalari, Los Estanques y El Canijo de Jerez y Segismundo Toxicómano. El escenario Agustico completará la oferta con conciertos gratuitos durante el día junto a la playa, con propuestas como Momo, Periferia, Bihotza y La Gore, entre otras.

La música arrancará el miércoles 5 de agosto a las 17:30 con la fiesta de bienvenida, encabezada por Celtas Cortos en su 40º aniversario (exclusiva en Almería), acompañados por Sanguijuelas del Guadiana, Eskorzo, Canteca de Macao, The Locos, Awakate y DJ Karpin.

El jueves 6 de agosto el plato fuerte será Pendulum Live, en su única parada en el sur de España dentro de su gira mundial. Compartirán jornada con The Baboon Show, Boikot, Josetxu Piperrak & The Riot Buffalo, Moscow Death Brigade, Loncha Velasco y Gomad! & Monster. En el Espacio Agustico actuarán Sistema de Entretenimiento y Bihotza.

El viernes 7 de agosto tomarán el escenario Non Servium, Dubioza Kolektiv, Sons of Aguirre & Scila, Kaotiko, Benito Kamelas, Benny Page y Linaje, mientras que la programación diurna correrá a cargo de Mïmo y Periferia.