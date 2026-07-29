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Juerga's Rock regresa a Adra del 5 al 8 de agosto con el 'Festival de la Resistencia'

Evaristo, Sanguijuelas del Guadiana, Celtas Cortos o Eskorzo entre los más de 30 grupos que componen el cartel que lo convierte en referente del punk, el rock, el ska y otros estilos alternativos

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Juerga&#039;s Rock regresa a Adra del 5 al 8 de agosto con el &#039;Festival de la Resistencia&#039;

Marcos Tárraga

Almería

El Patio del Mandarino ha sido el escenario elegido por la Diputación, el Ayuntamiento de Adra y Berrinche Producciones para presentar la XIII edición del ... Juerga's Rock 'El Festival de la Resistencia'. Este evento consolidado en el calendario cultural de la provincia reunirá del 5 al 8 de agosto a destacados artistas del punk, el rock, el ska y otros estilos alternativos.

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Juerga's Rock regresa a Adra del 5 al 8 de agosto con el 'Festival de la Resistencia'

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Juerga's Rock regresa a Adra del 5 al 8 de agosto con el 'Festival de la Resistencia'