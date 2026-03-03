Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Puerto de Adra. IDEAL

La Junta adjudica la reparación del dique de Poniente del Puerto de Adra

Rocío Díaz destaca que, con la demolición de esta estructura, los vecinos y visitantes contarán con «una ventana abierta al mar»

J. C.

Adra

Martes, 3 de marzo 2026, 23:54

Comenta

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha adjudicado por 486.974 euros ... las obras de reparación del dique de poniente en el puerto de Adra, en la provincia de Almería. La actuación, con un plazo de ejecución estimado de seis meses una vez comiencen las obras, implica la reparación del dique de poniente del puerto de Adra. Con ello, se va a recuperar la percepción visual del fondo paisajístico desde la ciudad y la visión del mar desde el borde urbano al reducir la altura del espaldón del dique.

