Junta de Andalucía y Gobierno de España acercan posturas sobre los restos de la antigua Abdera El ministro de Cultura tiende la mano a la colaboración para crear un parque arqueológico en el Cerro de Montecristo y la delegada autonómica lo incluye entre sus prioridades MARÍA TORRES ADRA Miércoles, 3 abril 2019, 21:33

El Cerro de Montecristo, origen de la ciudad más antigua de Almería, se ha situado hoy en el centro del foco mediático con la visita del ministro de Cultura, José Guirao. Junta de Andalucía, Gobierno de España y Ayuntamiento de Adra han acercado posturas en un objetivo compartido: convertir el yacimiento en un parque arqueológico. Un proyecto municipal que, tras años de letargo y ausencia de financiación, vuelve a ser una «prioridad» para la administración autonómica.

Aunque con matices, el responsable del Ministerio de Cultura se muestra a favor de «implicarse» con el proyecto: «Las competencias en patrimonio histórico las tiene la Junta de Andalucía y nosotros podemos colaborar, si se nos pide, y siempre jerarquizando». Según ha informado, actualmente el Ejecutivo Central está concretando con el gobierno de Juanma Moreno los «proyectos prioritarios»en esta materia. «Si nos llaman y está dentro de los programas conjuntos, colaboraremos», ha dicho.

Y lo está. La puesta en valor del yacimiento arqueológico del Cerro de Montecristo «es una prioridad para la Junta de Andalucía». Así lo anunció la semana pasada la delegada en Almería de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Eloísa Cabrera, y así lo ha ratificado hoy ante el ministro. «Me congratula oír las palabras del ministro. La consejera estará aquí el lunes y se marcarán las directrices desde la Junta de Andalucía», ha garantizado Cabrera, que sugiere incluir la iniciativa en una nueva línea de subvenciones concebida para los municipios que apuestan por su patrimonio y que verá la luz «en breve».

Por su parte, el alcalde, Manuel Cortés, se ha mostrado esperanzado: «Creo que habrá una simbiosis perfecta o casi perfecta entre las tres administraciones para sacar adelante la excavación y puesta en valor del Cerro de Montecristo». La Universidad de Almería completa el puzzle para hacer visitable un yacimiento que, a juicio del primer edil, es patrimonio «de los abderitanos, de la provincia, de Andalucía y de España».

Evolución

Acompañado por el arqueólogo y profesor de la Universidad de Almería José Luis López Castro, Guirao ha comprobado la evolución en el tiempo de un yacimiento que conoce desde 1989. «La excavación ha puesto de manifiesto que Abdera es una función fenicia, no griega como se pensaba, y también la aparición de la muralla fenicia», ha apuntado. «No quedan muchos restos de este tipo. En Málaga no apareció la muralla fenicia hasta que no se rehabilitó el palacio del Museo Picasso», ha citado.

Según las declaraciones realizadas en Adra, ante la presencia también del rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, los restos arqueológicos de Abdera son «fundamentales» para conocer la ocupación fenicia del Mediterráneo oriental y su influencia en la cultura oriental de la Península.