La Junta aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios para el Puerto de Adra

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha aprobado la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del puerto de Adra, un instrumento ... de planificación clave para definir sus actividades. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha remarcado que el Gobierno andaluz ha apostado por el presente del puerto de Adra, con inversiones por valor de 11 millones de euros «que han supuesto una gran transformación de sus instalaciones para que sean más modernas y accesibles».

«No sólo pensamos en el presente, sino también en su futuro con este documento que va a suponer una guía que refuerce el papel protagonista del puerto para la actividad social, económica y de generación de empleo de Adra», ha señalado.

Esta Delimitación de Espacios y Usos Portuarios establece la ordenación funcional del puerto de Adra, determinando la zona de servicio portuario integrada por los espacios de tierra y agua necesarios para el desarrollo de las actividades en el dominio público portuario, así como, la asignación de usos a las distintas zonas que conforman el recinto.

En el documento, se detallan los usos que pueden desarrollarse en el espacio portuario atendiendo a las condiciones y potencialidades de cada puerto, así como a sus relaciones con el tejido local e integración en el sistema territorial para hacer posible un desarrollo sostenible ambientalmente compatible y eficaz en términos socioeconómicos.

El puerto de Adra fue transferido por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante el Real Decreto 3137/1983, de 25 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de puertos. Así presta funciones pesqueras y náutico-recreativas, y constituye igualmente el soporte para el desarrollo de actividades complementarias de perfil turístico y recreativo.

La zona de servicio del puerto de Adra se estructura en varias zonas. La zona pesquera, en torno a los 30.000 metros cuadrados, que es donde se disponen los equipamientos para comercialización de los productos de la pesca e instalaciones al servicio de la flota pesquera con una longitud total de línea de atraque superior a los 800 metros. La flota pesquera está compuesta por 30 embarcaciones correspondientes a flota de arrastre de fondo, cerco y artes menores, resultando las estas últimas las más numerosas.

El sector pesquero dispone de 69 cuartos de armadores localizados en la zona norte de la explanada de poniente y en la explanada sureste de la dársena pesquera, en cinco edificios diferentes con superficie total construida superior a los 1.800 metros cuadrados.

Los principales servicios para la actividad pesquera son la lonja, la fábrica de hielo, cámaras y naves frigoríficas, locales para manipulación del pescado, tendederos de redes, cuartos de armadores y suministro de combustible. Además, en las instalaciones portuarias hay una zona para varadero de 12.000 metros cuadrados con un foso.

La actividad náutico-recreativa se desarrolla en el extremo noreste del recinto portuario. El puerto deportivo cuenta con 286 atraques en la dársena exterior gestionados por la Junta de Andalucía a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, más 192 atraques a cargo del Real Club Náutico de Adra, que se encuentran en la ribera de la dársena interior. Ocupa una extensión próxima a los 16.000 metros cuadrados, y dispone de una línea de atraque superior a los 160 metros.

En la zona denominada El Saladero no se desarrollan actividades específicamente portuarias, como la pesquera y de varadero, y está destinada a aparcamiento e implantación de usos esporádicos de perfil urbano atendiendo a su contacto directo con la trama de la ciudad. Constituye una gran bolsa de suelo, en su mayor parte vacante, que se extiende sobre cerca de 22.000 metros cuadrados de superficie y con una gran potencialidad de desarrollo atendiendo a su localización y configuración.

La zona occidental es donde se sitúan los edificios administrativos directamente ligados a la actividad portuaria como oficina del puerto, instalaciones de Cruz Roja o dependencias del Distrito Marítimo de Adra, y zona de aparcamiento para usuarios portuarios, en una extensión en torno a los 8.000 metros cuadrados.

El puerto cuenta además con una zona de actividades de ocio y restauración propiciando la integración entre los espacios portuarios y la trama urbana, y que se extiende sobre una superficie próxima a los 3.000 metros cuadrados.

En 2022, junto con la reurbanización de la ribera y la nueva pasarela peatonal sobre el contradique, se propicia la integración del espacio portuario en la trama urbana, permitiendo itinerarios peatonales que se adentran en el mar aprovechando las obras de abrigo, completarán la configuración actual del muelle de ribera en su extremo de levante.

Del mismo modo, para completar la oferta de restauración y favorecer el desarrollo de nuevas actividades en la ribera de la dársena recreativa que se sitúa en contacto directo con la trama urbana, propiciando la apertura del espacio portuario hacia la ciudad, la readecuación del muelle de ribera incorporó una zona de «muelle gourmet» con dotación de cinco módulos para albergar actividades de restauración en una zona de terrazas con identidad homogénea que se dispone sobre la nueva fachada marítima recualificada de la ciudad.