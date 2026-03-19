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Imagen de una de las vistas que se pueden divisar del Puerto de Adra. IDEAL

La Junta aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios para el Puerto de Adra

Rocío Díaz destaca que se refuerza la apuesta por el puerto, donde el Gobierno andaluz ha hecho una gran inversión

J. Cortés

Adra

Jueves, 19 de marzo 2026, 01:41

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La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha aprobado la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del puerto de Adra, un instrumento ... de planificación clave para definir sus actividades. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha remarcado que el Gobierno andaluz ha apostado por el presente del puerto de Adra, con inversiones por valor de 11 millones de euros «que han supuesto una gran transformación de sus instalaciones para que sean más modernas y accesibles».

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