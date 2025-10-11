La Junta destina más de 340.000 euros a la reforma del Centro de Participación Activa

La consejera de Inclusión Social inaugura la renovación de este espacio que en 45 años no había tenido ninguna modernización

J. C. Adra Sábado, 11 de octubre 2025, 03:49

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias, Igualdad, Loles López, inauguró este viernes 10 de octubre la reforma integral realizada en el Centro de Participación Activa (CPA) de Adra, en Almería, que contó con una inversión de la Junta de Andalucía de más de 340.000 euros, con cargo a fondos Next Generation y propios.

Acompañada por el alcalde del municipio, Manuel Cortés; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias, Igualdad, Francisco González Bellido, y la directora del CPA, María Ángeles Lao, López subrayó la firme apuesta del Gobierno andaluz por convertir estos espacios «en hogares para personas mayores».

«Esta es la primera casa para las personas mayores, es donde pasan más horas, aquí tienen talleres, baile, cante, etc. Y, por tanto, necesitan estar en perfecto estado. Necesitaba una reforma integral y lo hemos cumplido», subrayó la consejera.

Inversión

Mientras tanto, el alcalde de Adra agradeció a la inversión del Gobierno andaluz «en un centro que en sus 45 años no había vivido ninguna reforma». Cortés puso en valor la reforma integral y ha señalado que «son unas obras muy demandadas por las personas mayores del municipio. Ahora este centro está adaptado a los nuevos tiempos y cuenta con todas las modernizaciones necesarias».

La Junta de Andalucía ha invertido 7,6 millones de euros con cargo a fondos europeos y fondos propios de la Consejería de Inclusión Social a la realización de obras de mejora y dotación de equipamientos en 31 Centros de Participación Activa repartidos por todo el territorio andaluz. En el caso concreto de la provincia de Almería, se ha destinado más de 771.000 euros para obras de reforma y nuevo equipamiento en cinco CPA.

Por otro lado, la Plaza Puerta del Mar de Adra acogió en la mañana de este viernes un acto en conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre. El alcalde, Manuel Cortés, y la presidenta de la Asociación El Timón, Cristina González, presidieron ese acto en el que se hizo lectura de la declaración institucional aprobada en la última sesión plenaria y que ha contado con el apoyo de todos los grupos que conforman la Corporación Municipal.

Cortés, acompañado de concejales del equipo de Gobierno, además de miembros de la Asociación, puso de relieve la necesidad de visibilizar la salud mental y de seguir impulsando acciones, proyectos y estrategias en pro de las personas que padecen problemas de salud mental y sus familias, comprometiéndose a mantener el apoyo que desde el Ayuntamiento ya se brinda para este fin.

Así, el equipo de Gobierno reafirmó su apoyo comprometiéndose a impulsar que promuevan su inclusión, autonomía y bienestar integral. Esto incluye programas de formación, sensibilización, detección temprana, promoción de habilidades emocionales y sociales, acceso a recursos públicos, coordinación interinstitucional y políticas que actúen sobre educación, empleo, vivienda, cultura y medio ambiente, garantizando así una atención adaptada, humanizada y de calidad para todos los ciudadanos.