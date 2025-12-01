La Junta reparará el dique de poniente del puerto de Adra con una inversión de medio millón de euros

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por 536.847 euros las obras de reparación del dique de poniente en el ... puerto de Adra. La actuación, gestionada a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, tiene un plazo de ejecución estimado de seis meses, una vez comiencen las obras en el primer semestre de 2026.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas a la reparación del dique de poniente podrán hacerlo a través de la plataforma de contratación Sirec hasta el 9 de enero.

El objetivo de la intervención no es otro que la reparación del dique de poniente del puerto de Adra para recuperar la percepción visual del fondo paisajístico desde la ciudad, al reducir la altura del espaldón del dique, y restablecer así la visión del mar desde el borde urbano en contacto con las instalaciones portuarias.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha mostrado su satisfacción ante la noticia hecha pública por la Junta, dado que la actuación «permitirá recuperar la percepción visual del mar desde la ciudad, reducir la altura del espaldón del dique y crear un recorrido peatonal a lo largo de toda la playa, eliminando la intrusión visual que actualmente supone la estructura y mejorando el impacto paisajístico desde el borde urbano».

Cortés ha celebrado que «este espacio permitirá a nuestros vecinos y vecinas disfrutar de unas vistas únicas y refuerza el atractivo de nuestro litoral para todos quienes visitan Adra»; y ha subrayado que «esta actuación supone un primer paso fundamental para desarrollar la continuación del paseo marítimo de Poniente, conectando mejor nuestra costa y creando un espacio más accesible y agradable para todos».

Las razones

Desde la finalización del dique de abrigo de poniente del puerto de Adra, en el año 1944, se ha formado una playa estable con un ancho entre 70 y 120 metros, por lo que, con el paso del tiempo se ha vuelto innecesario parte del espaldón de la obra de abrigo, han trasladado desde la Junta de Andalucía en una nota.

La demolición de dicha parte del espaldón permitirá disponer de espacio suficiente en la zona de servicio del puerto para desarrollar un recorrido peatonal a lo largo de toda la playa, evitando la intrusión visual que ahora supone la estructura del dique, lo que mejorará desde el contacto urbano el impacto visual del fondo paisajístico.

En la actualidad, los daños del intradós del espaldón sobre el camino de rodadura que registra el dique de abrigo hacen impracticable la circulación por él, por lo que es necesario la reparación y recuperación de la funcionalidad inicial de la infraestructura, tal y como han especificado desde la Junta.

El recinto portuario

El puerto de Adra conjuga la función pesquera con la náutico-recreativa. La flota pesquera está compuesta por buques de artes menores, cerco y arrastre, con un volumen de pesca desembarcada de 1.259 toneladas en 2024. Asimismo, la actividad náutico-recreativa cuenta con una zona con 286 atraques disponibles de gestión directa, a los que hay que sumar los 192 atraques con los que cuenta el Club Náutico.

«Desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, en 2019, se han invertido más de 11 millones de euros en el puerto de Adra. Entre las actuaciones, se encuentra la nuevas instalaciones náuticas-deportivas, la ampliación en la oferta de atraques; un nuevo edificio de oficinas, aseos y la reurbanización de la zona náutica-deportiva; y la implantación de los muelles gourmet», ha apuntado.