La Junta reparará el dique de poniente del puerto de Adra con una inversión de medio millón de euros

La Consejería de Fomento prevé iniciar, en el primer semestre de 2026, esta actuación que supondrá una mejora visual hacia el mar

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:17

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por 536.847 euros las obras de reparación del dique de poniente en el ... puerto de Adra. La actuación, gestionada a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, tiene un plazo de ejecución estimado de seis meses, una vez comiencen las obras en el primer semestre de 2026.

