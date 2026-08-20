A licitación, el proyecto para remodelar el acerado del Paseo Marítimo de Adra

El Ayuntamiento de Adra sacó a licitación de la primera fase de las obras de reparación, mejora y remodelación del acerado del Paseo Marítimo, una ... actuación destinada a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la imagen de uno de los espacios públicos más representativos y transitados de la ciudad, y cinco empresas presentaron sus ofertas.

El proyecto, con un plazo previsto para la ejecución de cuatro meses, cuenta con un presupuesto base de licitación superior a los 300.000 euros, y será financiado íntegramente con fondos propios municipales correspondientes al presupuesto de 2026.

El alcalde, Manuel Cortés, que visitó la zona junto a los ediles de Obras Públicas y Urbanismo, José Crespo y Pedro Peña, destacó que la salida a licitación de esta obra supone «dar un paso decisivo para cumplir uno de los compromisos adquiridos por este equipo de Gobierno con los vecinos y vecinas de Adra». «Estamos hablando de una actuación muy necesaria en este frente marítimo, una zona con potencial turístico, hostelero y comercial, utilizado cada día por miles de abderitanos y visitantes».

Además, el regidor añadió que «nuestro Paseo Marítimo debe ofrecer una imagen cuidada, moderna y acorde con la importancia que tiene para la vida social, turística y económica de nuestro municipio», señaló Cortés.

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre los números 2 y 26 del Paseo Marítimo, sobre una superficie aproximada de 1400 metros cuadrados. Los trabajos permitirán renovar el pavimento peatonal y adecuar los elementos urbanos existentes, mejorando las condiciones de seguridad, funcionalidad, durabilidad y accesibilidad universal.

Actualmente, el acerado presenta zonas deterioradas, irregularidades, fisuras, roturas y desniveles, derivados del paso del tiempo, del uso intensivo y de la exposición permanente a la humedad, la salinidad y otras condiciones propias del entorno marítimo. Estas deficiencias dificultan la continuidad del itinerario peatonal y afectan especialmente a las personas mayores, usuarios de sillas de ruedas, familias con carritos infantiles y personas con movilidad reducida.

La solución proyectada contempla la renovación de las capas de base y de los pavimentos, la adaptación de rasantes y pendientes y la mejora de los encuentros con bordillos, alcorques, tapas de registro, arquetas y demás instalaciones. Así, permitirá ofrecer una imagen más homogénea del frente litoral y establecer criterios que puedan servir de referencia para futuras actuaciones en tramos colindantes.

El primer edil subrayó que «no se trata únicamente de sustituir unas baldosas, sino de transformar de manera integral este tramo del paseo para hacerlo más cómodo, seguro, accesible y atractivo».