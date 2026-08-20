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A licitación, el proyecto para remodelar el acerado del Paseo Marítimo de Adra

La actuación cuenta con más de 300.000 euros de presupuesto y un plazo de cuatro meses

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El alcalde visita el paseo marítimo.

Javier Cortés

Adra

El Ayuntamiento de Adra sacó a licitación de la primera fase de las obras de reparación, mejora y remodelación del acerado del Paseo Marítimo, una ... actuación destinada a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la imagen de uno de los espacios públicos más representativos y transitados de la ciudad, y cinco empresas presentaron sus ofertas.

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A licitación, el proyecto para remodelar el acerado del Paseo Marítimo de Adra

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