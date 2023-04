«Nos llena mucho seguir viviendo el ambiente del vestuario y del Real Madrid»

MARÍA TORRES Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Club Deportivo Baloncesto Adra ha celebrado su décimo aniversario con un invitado de excepción: Leyendas del Real Madrid. El pasado sábado, su equipo senior se enfrentó a grandes jugadores que marcaron a toda una generación. Entre ellos, Fernando Romay, que atendió a IDEAL minutos antes del inicio del encuentro.

-¿Qué significa para vosotros, grandes referentes del baloncesto español, un partido de este tipo?

-Varias cosas. Siempre es una alegría. Primero, nos encontramos; segunda, nos permite jugar con gente joven con la que no hemos jugado; y tercero, estamos haciendo baloncesto que, en definitiva, es buen rollo, deporte y una buena causa.

-¿Cuándo y por qué empezó Fernando Romay a jugar este deporte?

-Tenía 12 años, vivía en A Coruña, y con 14 años ya me llamó el Real Madrid. Un compañero de colegio, que era pivot, me preguntaba que por qué no jugaba. Yo era muy alto. A partir de ahí me lié y hasta hoy.

-¿Qué le enganchó del baloncesto?

-El baloncesto en sí. Es un juego que me permite jugar en equipo. Yo he tenido la suerte de jugar con gente que me ha aportado muchísimo y he aprendido muchísimo de ellos y no me refiero solo a mis compañeros sino también a mis rivales.

-De su etapa como jugador profesional, ¿qué recuerdos conserva con mayor satisfacción?

-Son muchos, pero si tengo que destacar me quedo con la medalla de plata olímpica, la primera Copa de Europa y la primera Copa del Mundo que gané con el Real Madrid. El baloncesto me ha ido dando muchísimas alegrías. Por encima de las victorias y los campeonatos, me ha dado un camino increíble para recorrerlo.

-¿Qué se siente hoy, ya como miembro de Leyendas del Real Madrid?

-Siento la misma ilusión que cuando jugaba en el Real Madrid. Algunos ya viejunos como Beirán, Paniagua, Corbalán o yo mismo no venimos a jugar. Nos hemos hecho 600 kilómetros para venir aquí a no jugar. A cualquiera que se le diga, pensará que estamos tontos. Todo lo contrario. Nos llena muchísimo poder seguir viviendo un vestuario y el ambiente del equipo y del Real Madrid.

-¿Qué queda de aquel Fernando que con 12 años cogió por primera vez una pelota de baloncesto?

-Todo. Soy la misma persona, pero evolucionado.

-Para concluir, ¿qué consejo le daría a niños y jóvenes sobre este deporte que le apasiona?

-Que disfruten de un deporte que es sumamente divertido, que jueguen porque se lo van a pasar bomba y van a conocer a gente que, jugando al baloncesto, son tan felices como ellos. Que se apunten y vengan al equipo de baloncesto a jugar.