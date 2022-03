La lonja de Adra retoma su actividad

La flota abderitana vuelve a faenar. A pesar del paro generalizado en el sector por el encarecimiento del precio del combustible, la lonja vuelve a retomar su actividad y las embarcaciones volverán al trabajo. No obstante, de momento permanecen amarradas a puerto a la espera de que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas.

José Nadal, jefe de lonja, anunció ayer a este periódico que las instalaciones vuelven a estar disponibles después de unos días de inactividad. La flota abderitana, que en un principio se negó a secundar los paros, finalmente sucumbió en apoyo al sector en su conjunto. Una medida que aceptó de forma temporal, a la espera de poder conseguir unas ayudas que no terminan de cuajar.

Por este motivo, en sintonía con otros puertos cercanos como el de Motril, los barcos de Adra vuelven a faenar y lo hacen principalmente «por necesidad». Al sector no le salen las cuentas y «no es el momento de parar más». La flota de Adra está formada por una veintena de embaracaciones, la mayoría, pequeñas. Las salidas al mar no se prolongan varios días y, aunque afecta y está afectado de forma negativa, el precio del combustible no pesa tanto a final de mes como en otros puntos de la costa española.

Aunque las previsiones meteorológicas no acompañarán en lo que resta de semana, se prevé que a partir de la próxima la flota salga a faenar y las pescaderías del municipio reabran también sus puertas.