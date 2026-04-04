El luto y el silencio envuelven en Adra el último adiós al Señor
El Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores en su Soledad recorren el municipio este Viernes Santo acompañados por el Coro Infantil 'Pedro Mena'
Ideal
Almería
Sábado, 4 de abril 2026, 12:38
El Viernes Santo se vivió en Adra como la jornada más sobrecogedora de la Semana Santa, marcada por los actos litúrgicos y el recuerdo de ... la Pasión y Muerte de Cristo.
La ciudad permaneció en un ambiente de respeto y recogimiento durante todo el día para, por la noche, recibir la procesión del Santo Entierro, a cargo de la Cofradía de la Expiración.
Caída la tarde, el Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores en su Soledad protagonizaron la estación de penitencia del Viernes Santo abderitano con el acompañamiento del Coro Infantil 'Pedro Mena' de Adra, que aportó una atmósfera única, intensificando la emoción de un cortejo que reflejó el dolor y la esperanza.
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