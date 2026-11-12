Manuel Cortés aborda en Sevilla el futuro del puerto de Adra y la continuidad del paseo marítimo de Poniente

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha mantenido una reunión en el Parlamento de Andalucía con el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta ... de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, para abordar la continuidad del paseo marítimo de Poniente, «un proyecto estratégico para el municipio», según ha destacado en una nota, «fruto del trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Adra para trasladar a otras administraciones las principales necesidades de la ciudad y conseguir su colaboración».

La prolongación del paseo marítimo de Poniente, prosigue el comunicado, constituye una de las «grandes prioridades» del equipo de gobierno, por su importancia para mejorar la conexión del frente litoral, favorecer la integración del entorno portuario con el resto de la ciudad y crear nuevos espacios para el disfrute de vecinos y visitantes.

En este sentido, el «compromiso de colaboración» de la Junta de Andalucía, ha señalado la nota, «supone un paso importante en las gestiones impulsadas desde el Consistorio, que continúa trabajando para que proyectos de esta envergadura sean contemplados en la planificación y los presupuestos de las administraciones competentes».

El primer edil abderitano, que estuvo acompañado en el encuentro por la concejala de Presidencia, María Paz Fernández, ha destacado la importancia de mantener una interlocución constante y una colaboración estrecha con las distintas administraciones para hacer realidad las actuaciones que necesita Adra.

Cortés ha subrayado que, desde el Ayuntamiento, «se está realizando un trabajo continuado para defender los intereses del municipio, presentar proyectos de futuro y conseguir los recursos necesarios para llevarlos a cabo»; y, en esta línea, ha incidido en que la colaboración institucional es fundamental para acometer inversiones de gran envergadura, que contribuirán a la transformación de la ciudad y a la mejora de la calidad de vida de los abderitanos.

Durante el encuentro, se ha abordado, asimismo, la evolución que ha experimentado el puerto de Adra durante los últimos años, así como las posibilidades de dotar de nuevos usos a sus infraestructuras y continuar avanzando en su integración con la ciudad.

El alcalde ha puesto en valor la transformación de este espacio estratégico, y ha destacado que «el puerto de Adra es uno de los grandes motores de desarrollo de nuestra ciudad«, por lo que quiere »seguir trabajando para aprovechar todo su potencial, dotar de nuevos usos a sus infraestructuras y avanzar hacia un frente litoral cada vez más accesible, atractivo y conectado con nuestros vecinos y visitantes».

Desde el Ayuntamiento de Adra, han reafirmado «el compromiso de seguir trabajando y realizando las gestiones necesarias ante las distintas administraciones para conseguir que proyectos prioritarios para el municipio cuenten con el respaldo institucional y económico necesario».

La continuidad del paseo marítimo, ha insistido el Consistorio en la nota, «representa un ejemplo de esta línea de trabajo, orientada a impulsar nuevas inversiones, aprovechar las oportunidades de desarrollo del municipio y seguir avanzando en la transformación y modernización de Adra».