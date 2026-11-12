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Manuel Cortés aborda en Sevilla el futuro del puerto de Adra y la continuidad del paseo marítimo de Poniente

El alcalde ha mantenido una reunión con el consejero de Fomento y Movilidad para avanzar en este importante proyecto para el municipio

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Un momento de la reunión celebrada en Sevilla.

Marcos Tárraga

Almería

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha mantenido una reunión en el Parlamento de Andalucía con el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta ... de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, para abordar la continuidad del paseo marítimo de Poniente, «un proyecto estratégico para el municipio», según ha destacado en una nota, «fruto del trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Adra para trasladar a otras administraciones las principales necesidades de la ciudad y conseguir su colaboración».

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Manuel Cortés aborda en Sevilla el futuro del puerto de Adra y la continuidad del paseo marítimo de Poniente

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