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El primer edil abderitano supervisa el avance de las obras en el Cerro de Montecristo. IDEAL

Manuel Cortés supervisa el avance de las obras en el Cerro de Montecristo de Adra

Las obras avanzan en el acceso, el paseo y la preparación de nuevos espacios como el pabellón y el anfiteatro

J. Cortés

Adra

Jueves, 19 de marzo 2026, 04:07

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El Ayuntamiento de Adra continúa avanzando en el desarrollo de las actuaciones previstas en el Yacimiento Arqueológico del Cerro de Montecristo, un proyecto que permitirá ... mejorar los accesos y crear nuevos espacios públicos en este enclave estratégico del municipio.

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