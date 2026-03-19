Manuel Cortés supervisa el avance de las obras en el Cerro de Montecristo de Adra

El Ayuntamiento de Adra continúa avanzando en el desarrollo de las actuaciones previstas en el Yacimiento Arqueológico del Cerro de Montecristo, un proyecto que permitirá ... mejorar los accesos y crear nuevos espacios públicos en este enclave estratégico del municipio.

Durante una visita realizada a las obras, el alcalde, Manuel Cortés, acompañado de concejales de su equipo de Gobierno y la empresa encargada de estas actuaciones, ha podido comprobar el estado de los distintos trabajos que se están ejecutando en el acceso al cerro y en el entorno del paseo.

Como ha comentado el primer edil «se trata de un proyecto muy importante para Adra porque nos va a permitir mejorar el acceso y seguir poniendo en valor este espacio tan significativo de nuestra ciudad». «

Los trabajos avanzan según lo previsto, con actuaciones ya ejecutadas en la cimentación de la galería de la acequia y con nuevas fases que se van a iniciar en los próximos días, como la construcción de muros, la mejora del paseo y la preparación del terreno para futuros espacios como el pabellón y el anfiteatro», ha explicado.

Cortés, además, ha indicado que «todas estas actuaciones se están realizando con el correspondiente seguimiento arqueológico, para garantizar la protección del patrimonio que existe en este entorno».

En definitiva, y como ha puntualizado el alcalde «seguimos avanzando en un proyecto que va a transformar el Cerro de Montecristo en un espacio más accesible, más cuidado y preparado para el disfrute de los abderitanos y de todas las personas que nos visitan».

«Desde el Ayuntamiento de Adra vamos a seguir trabajando para recuperar y mejorar espacios emblemáticos de nuestra ciudad, creando nuevos lugares de encuentro, de cultura y de convivencia para nuestros vecinos y vecinas», ha asegurado.

Cabe recordar que estas actuaciones se integran en la estrategia municipal de conservación, protección y promoción del patrimonio histórico de Adra, con el propósito de impulsar un modelo de desarrollo sostenible basado en la cultura y el turismo responsable.

Actuaciones que están cofinanciadas por fondos europeos Next Generation, en el marco del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico. Enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con todo, el Cerro de Montecristo está llamado a convertirse en un nuevo referente arqueológico en la provincia, abriendo sus puertas a la ciudadanía y ofreciendo una ventana única al pasado fenicio y romano de la ciudad, gracias a una inversión que supera los tres millones de euros.

Trabajos

En el ámbito del acceso al Cerro de Montecristo, la estructura de hormigón armado correspondiente a la cimentación de la galería de acequia se encuentra ya ejecutada en su totalidad, quedando pendiente únicamente la retirada de los encofrados del último tramo hormigonado. En los próximos días se iniciarán los trabajos de ejecución del muro de bloque de hormigón situado junto a la medianera de Ibafersan.

Posteriormente se procederá a la construcción del muro de tierra armada en el lado opuesto, una vez finalizada la fábrica de bloque. Este frente de obra se encuentra ya preparado, al haberse ejecutado previamente los rellenos, así como las capas de impermeabilización y drenaje. Asimismo, tras las lluvias registradas en los últimos días, se llevará a cabo nuevamente el desbroce de la traza para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos.

En paralelo, se retoman los movimientos de tierra y las excavaciones en el entorno, así como la demolición del muro existente en un tramo, actuaciones que cuentan con el correspondiente seguimiento arqueológico.

También está previsto iniciar próximamente el desvío de la línea eléctrica de baja tensión, una vez se obtenga la autorización necesaria para el desvío del tráfico. Estos trabajos contemplan la ejecución de la canalización eléctrica, la colocación de arquetas y la instalación de un nuevo apoyo.

Por otro lado, en la zona del paseo se continúa con los trabajos de urbanización. Ya se ha realizado el hormigonado de los tubos de alumbrado en el tramo levantado y se ha iniciado la extensión de la capa de zahorra que servirá como base del firme. Igualmente se ha procedido al desbroce del ámbito de actuación y se están llevando a cabo catas arqueológicas para garantizar la compatibilidad de los trabajos con las condiciones patrimoniales del entorno.

En las próximas fases se continuará con el levantamiento de la parte inicial del paseo para la instalación de arquetas de farolas y rejillas de recogida de aguas pluviales, así como con la colocación del tubo de alumbrado en la zona aún no adoquinada.

Finalmente, está previsto que próximamente se inicien también las excavaciones de cimentación y los movimientos de tierras correspondientes al futuro pabellón y anfiteatro, una vez finalicen las actuaciones arqueológicas y se coordinen los trabajos previos.

Esta actuación está cofinanciada por fondos europeos Next Generation, en el marco del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico. Enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto se incluye dentro de la inversión 4, que abarca «actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad», específicamente dentro del Proyecto 3, dedicado a la regeneración de sitios de patrimonio histórico con un uso turístico.