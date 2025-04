Manuel Ferrer: «El 20% de las personas que acuden con síntomas a los centros de salud ya tienen metástasis»

Marcos Tárraga Adra Miércoles, 23 de abril 2025, 14:31 Comenta Compartir

La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería sigue con su campaña de prevención frente al cáncer, a través de la iniciativa 'Hoy tomamos café con…', que, en la tarde de ayer, martes, se celebró en Adra, con la colaboración del Ayuntamiento abderitano. En esta ocasión intervino Manuel Ferrer, cirujano Colorrectal y Bariátrico. FEA UGC Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Torrecárdenas, que aclaró las dudas sobre el cáncer de colon. El cirujano ha manifestado que «es importante seguir concienciando puesto que el 20% de las personas que acuden con síntomas al centro sanitario y son diagnosticadas con cáncer de colon ya tienen metástasis. Sin embargo, si se detecta a tiempo, el 90% de las personas supera la enfermedad».

El acto se celebró en el Club Náutico de Adra, con asistencia de la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, y el alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañados por los concejales de Salud y Seguridad, Patricia Berenguel y José Crespo, así como la presidenta de la Junta Local de la Asociación en Adra, María del Carmen González.

La sala se llenó de un público interesado, que no solo escuchó con atención, sino que también participó activamente con preguntas al especialista. Se vivió un ambiente muy cercano, con un tono ameno y explicaciones accesibles para todos. El doctor abordó de forma clara cómo prevenir el cáncer colorrectal, qué síntomas deben alertarnos y cuáles son los tratamientos más habituales, incluida la cirugía.

Uno de los mensajes clave fue la importancia de realizar la prueba de cribado que se ofrece a partir de los 50 años: una prueba sencilla que se realiza en casa y se lleva al centro de salud para su análisis. La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, ha afirmado que «estas charlas se hacen para fomentar la prevención. La prueba del cribado del cáncer de colon se ofrece entre los 50 y los 69 años, y no es normal que solo el 35% de la población andaluza la realice, mientras en Navarra ya superan el 75%. Tenemos que subir esos datos porque, con una detección precoz, se salvan 9 de cada 10 personas. Así que os animo a que os la hagáis».

Además, Magdalena Cantero ha querido destacar «el compromiso de las más de 9.000 personas, entre socios y voluntarios que tenemos en la provincia, y que son los que trasladan el mensaje de prevención y apoyan a las personas con cáncer y a sus familiares».

A su lado, el alcalde, Manuel Cortés, ha agradecido a la presidenta que haya «contado con Adra para acoger una iniciativa como ésta, que pretende visibilizar al cáncer, para mejorar la prevención y la vida de pacientes y familiares». Agradecimiento que ha hecho extensivo al doctor Ferrer, al que ha presentado como «un profesional con una sólida trayectoria científica y que ha demostrado un compromiso constante con la formación, investigación y excelencia en la práctica quirúrgica, consolidándose como un referente en cirugía bariátrica y coloproctología en España».

Asimismo, Manuel Cortés ha asegurado que «con esta cita saldremos todos más concienciados sobre qué es el cáncer de colon, cómo poder prevenirlo o detectarlo, signos de alerta, tratamientos y sobre las últimas investigaciones», algo que considera «vital, para hacer frente a esta enfermedad que, de manera directa o indirecta, nos afecta a todos». Además, ha puesto en valor «no solo la visibilidad de la enfermedad y la concienciación, sino la necesidad imperiosa de investigar su cura», a la par que ha alabado «la excelente labor que realiza la Asociación Española contra el Cáncer, especialmente destacar el gran trabajo de la junta local de la Asociación en Adra».

Conferencia del doctor Manuel Ferrer

Los datos de incidencia del cáncer en la provincia de Almería en el año 2024 reflejan que se han diagnosticado 3859 nuevos casos de cáncer, de los que 530 fueron de cáncer colorrectal, situándose a la cabeza de nuevos diagnósticos. En cuanto a los fallecimientos, la cifra en Almería es de 1494 personas fallecidas como consecuencia del cáncer, de las que 226 tuvieron como causa el cáncer de colon, el segundo con mayor incidencia.

Manuel Ferrer, cirujano Colorrectal y Bariátrico, ha incidido en el cáncer de colon, desde aspectos de prevención y diagnóstico. Ha explicado que las principales causas del cáncer de colon son tabaco y alcohol, sobrepeso y obesidad, inactividad física, factores dietéticos, enfermedades predisponentes y factores genéticos. «Por tanto, está en nuestras manos la prevención en un 50% de los casos con sencillos hábitos saludables».

Las dos principales recomendaciones son, explica el experto, «el ejercicio físico tanto de fuerza como cardiovasculares, y, por otro, la nutrición saludable, especialmente a través de la dieta mediterránea. Entre sus beneficios para prevenir el cáncer de colon se encuentran la presencia de antioxidantes y antiinflamatorios, alta densidad en polifenoles, vitaminas y omega 3».

La Asociación Española contra el Cáncer hace un llamamiento a la población en riesgo con el objetivo de que participen en los programas de cribado de cáncer de colon. Está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces. El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas e, incluso, malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

Participar en programas de cribado de cáncer de colon también permite detectar lesiones premalignas o pólipos que, en un futuro, pudieran convertirse en tumores malignos y así extirparlos. Por lo tanto, la participación en este cribado también permite evitar la aparición del cáncer.

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, celebrado el pasado 31 de marzo, la Asociación Española contra el Cáncer lanzó la campaña 'Juega tu papel en la detección del cáncer de colon', que tiene como objetivo aumentar la participación en los programas de cribado de cáncer colorrectal, destinado a la población con edades comprendidas entre 50 y 69 años.

La campaña estará presente en farmacias y centros de salud de la provincia con un mensaje claro: «Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un test de sangre oculta en heces, porque 9 de cada 10 personas pueden salvarse si este cáncer se detecta a tiempo».

Temas

Adra