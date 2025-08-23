Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adra

Algunos de los participantes en la iniciativa llevada a cabo en el municipio abderitano. IDEAL

'En el mar también se respira', la iniciativa «exitosa» de Pulmón Azul en Adra

La jornada de limpieza y concienciación ambiental realizada por Pulmón Azul une sin diferencias: juntos por el bien común, el agua

J. C.

Adra

Sábado, 23 de agosto 2025, 03:53

La iniciativa Pulmón Azul, celebrada el pasado fin de semana en Adra, reunió a más de una veintena de voluntarios y profesionales comprometidos con la protección del medio marino.

Con el respaldo y colaboración del Ayuntamiento de Adra, Policía Local, equipo de la Guardia Civil y el apoyo de diversas entidades, se logró una limpieza profunda de la costa, que presentaba un importante nivel de deterioro.

En la actividad participaron 24 buzos, coordinados por el experimentado buceador Juan Rubí, con el apoyo del grupo LASTRADOS, y el centro de buceo Calahonda, quienes asumieron la labor en las zonas submarinas. Además, dicha actividad contó con el soporte en el mar mediante un barco de asistencia.

Paralelamente, familias, niños y voluntarios se sumaron a la limpieza en la playa, haciendo de esta jornada una experiencia comunitaria enriquecedora.

El evento contó además con la destacada presencia de personalidades como el novillero sin picadores Antonio Ortega, quien obtuvo el primer lugar en la carrera; la bailaora profesional Shanell Valmed, que participó activamente en la limpieza; la actual Miss Earth Spain 2025, María Victoria Medina; así como alumnos, modelos y azafatas de la Agencia Modelos Negra Francisca.

La diseñadora Irene Luna también se unió a la jornada, seleccionando materiales reciclados que formarán parte de sus próximos diseños, los cuales podrán apreciarse en el desfile de ECOMODA, antes de finalizar el año.

