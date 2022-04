«¡A por la mayoría, presidente!»

Juanma Moreno jugó ayer 'en casa', en la localidad natal de su consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, la abderitana Carmen Crespo. El presidente de la Junta de Andalucía hizo escala en la ciudad milenaria para conocer el primer Muelle Gourmet de Andalucía, paseó por su puerto y visitó la casa consistorial.

Al grito de «presidente», el máximo responsable del gobierno andaluz saludó a todos los vecinos que aguardaron su llegada al puerto deportivo. Ni el viento de poniente que sopló ayer en Adra ni su llegada con media hora de retraso al lugar lograron enfriar el ambiente. Moreno Bonilla se dio ayer un baño de masas en Adra. «A por la mayoría», le animaron muchos vecinos.

Sonriente y cercano, se saltó el protocolo para charlar con ellos brevemente antes de dirigirse a las autoridades y no tuvo inconveniente alguno en dejarse fotografiar con todo aquel que se lo pidió. «Presidente, una foto para mi hermana, que es de derechas», le rogó muy educadamente una mujer. «¿Y usted no lo es?», le respondió. «Yo soy más de Podemos», confesó ella entre risas. «Pues yo le doy la foto que me pide y a usted le pido que me vote», suplicó con una sonrisa.

El presidente de la Junta estuvo acompañado en todo momento por Carmen Crespo, el alcalde de Adra, Manuel Cortés, y la viceconsejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ana María Corredera. También por el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y por la delegada del gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez.

A la cita asistieron los alcaldes de Almería y El Ejido, Javier Sánchez-Pacheco y Francisco Góngora, y a última hora llegó su homólogo en Roquetas de Mar, Gabriel Amat.

Visita institucional

Antes de partir, Bonilla visitó el Ayuntamiento de Adra para firmar en el libro de honor de la casa consistorial y charlar con más tranquilidad con su alcalde. Una vez más, volvió a dejarse fotografiar con los empleados municipales que se lo pidieron y con los vecinos que paseaban por la Plaza Puerta del Mar.

Juanma Moreno recibió varios obsequios durante su visita a Adra. El regidor abderitano entregó al presidente unos gemelos con la moneda fenicia que identifica a la ciudad milenaria. Además, en el Puerto le entregaron una caja de verduras de Agrupaadra, pulpo seco y un indalo de cerámica. A las puertas de una campaña electoral que marcará su futuro político, Moreno Bonilla se dejó querer en Adra con la esperanza de volver a visitarla como presidente de la Junta de Andalucía.