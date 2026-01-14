Mejoran más de 4 kilómetros de caminos rurales para el tráfico de vehículos y bicicletas en Adra

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Adra han puesto en marcha las obras de mejora y pavimentación de dos de las vías ... rurales más estratégicas del municipio, en una actuación enmarcada dentro del Plan de Caminos Municipales 2024-27 que cuenta con un presupuesto total de 300.000 euros y contempla la rehabilitación integral de más de 4.200 metros lineales de calzada.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y el diputado de Sostenibilidad, José Juan Martínez, han visitado este miércoles los trabajos en dos vías rurales que se encontraban al límite de su vida útil y han destacado que el objetivo es modernizar las infraestructuras.

Se trata de unas obras que no solo facilitan el transporte de la producción agrícola y el acceso a las fincas, sino que también integran estas vías en la red de carriles bici mediante una señalización específica que permitirá el uso compartido y seguro entre vehículos a motor y bicicletas.

El proyecto técnico pretende optimizar la durabilidad de los firmes y se divide en dos grandes ejes. El Camino Cauce Antiguo del Río, con una longitud de 2.580 metros y un ancho de 5,50 metros, está siendo sometido a un fresado de las zonas deterioradas para recuperar la planeidad y, posteriormente, se aplicará una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de 6 centímetros de espesor.

En el Camino Los Pérez, los trabajos incluyen un tramo de 1.700 metros en el que se realizarán labores de limpieza de cunetas con motoniveladora, así como el escarificado del firme antiguo y la extensión de una capa de zahorra artificial de 10 centrímetros antes de proceder al asfaltado final

La ejecución de los trabajos, que tiene un plazo previsto de tres meses, se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad. De hecho, han señalado ambas administraciones, «no generará residuos de construcción externos, ya que los materiales de excavación se reutilizan y extienden en los mismos caminos» y, asimismo, «se han extremado las medidas de seguridad para interferir lo mínimo posible en el tráfico diario de los trabajadores agrícolas de la zona».

El diputado de Sostenibilidad ha destacado la importancia de estos trabajos que pretenden mejorar la red de caminos municipales: «Estamos ante unas obras fundamentales que van a redundar directamente en la seguridad de los trabajadores de las fincas agrícolas, los conductores y para el transporte de la producción agroalimentaria de la provincia».

En este sentido, ha recordado que el Plan de Caminos Municipales va a llegar a los 103 municipios de la provincia con una inversión global que alcanza los 14 millones de euros.

El alcalde, por su parte, ha destacado el impulso de la Diputación Provincial de Almería a este tipo de actuaciones «tan relevantes para nuestra ciudad», y ha señalado que «la inversión de 300.000 euros para el asfaltado de los caminos del Barranco Almería hasta Los Pérez y del Cauce Viejo del Río Adra da respuesta al deterioro existente y mejora de forma notable unas infraestructuras básicas para el sector agrícola».

Ha subrayado, asimismo, que «mantener los caminos rurales en las mejores condiciones es esencial para facilitar la labor diaria de nuestros agricultores y garantizar accesos seguros a las explotaciones», recordando que «Adra es un municipio eminentemente agrícola y estas actuaciones refuerzan uno de los pilares de nuestra economía».