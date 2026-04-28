El Museo de Adra rinde homenaje a la tradición ecuestre con una conferencia sobre la cría caballar en el Ejército

El Museo de Adra se ha convertido en el epicentro de la cultura militar y ecuestre al albergar una conferencia de alto nivel dedicada a ... la cría caballar en las Fuerzas Armadas. Este encuentro, que ha despertado un notable interés entre los vecinos y colectivos locales, ha servido para profundizar en la evolución histórica, la realidad operativa y los retos que afronta esta actividad esencial dentro del estamento militar español. La ponencia, marcada por el rigor y la cercanía, ha corrido a cargo del teniente coronel Francisco López Palomares, quien ha compartido con los asistentes su amplio conocimiento sobre una disciplina que combina la excelencia técnica con el respeto a una tradición centenaria.

El acto ha contado con un fuerte respaldo institucional, estando presidido por el alcalde de Adra, Manuel Cortés, quien ha estado acompañado por el subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani, y el coronel Javier Ángel Soriano. Asimismo, la cita ha congregado a diversos concejales del equipo de Gobierno y a destacados representantes del tejido asociativo del municipio, entre ellos la Hermandad de San Marcos, encabezada por su hermano mayor, Antonio Ginés, y el presidente de la Peña Caballista 'Amigos del Caballo', Francisco Fernández. La presencia de estas entidades no es casual, ya que el caballo representa un pilar fundamental en la identidad cultural de Adra, siendo el gran protagonista de sus festividades más arraigadas.

Durante el desarrollo de la conferencia, el teniente coronel López Palomares ha detallado el minucioso trabajo que se realiza en los centros de cría caballar del Ejército, destacando su importancia estratégica no solo para las misiones propias de las Fuerzas Armadas, sino también para la conservación de razas autóctonas y el fomento del deporte ecuestre a nivel nacional. La exposición ha permitido vislumbrar el futuro de esta actividad, que se adapta a los nuevos tiempos sin perder la esencia de un oficio que requiere una vocación y una especialización excepcionales. El ponente ha subrayado que la cría caballar militar es un nexo de unión constante entre la estructura de defensa y la sociedad civil, promoviendo valores de disciplina, cuidado animal y excelencia técnica.

La relevancia cultural y social del caballo en Adra ha sido uno de los hilos conductores de la jornada. En un municipio donde la devoción a San Marcos se vive a caballo, la charla ha resonado con especial fuerza entre los asistentes, quienes han visto reflejada su propia pasión en la labor diaria de los centros militares. Tras la disertación teórica, la jornada ha tomado un cariz más solemne y tradicional, ya que los presentes han participado en la realización de la estación de San Marcos junto a los miembros de la hermandad. Este acto final ha servido de broche de oro a una iniciativa que ha logrado maridar con éxito la divulgación histórica de las Fuerzas Armadas con el fervor popular y la tradición caballista que define el corazón de Adra.