Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Adra

  1. Portada
  2. Adra

El Museo de Adra rinde homenaje a la tradición ecuestre con una conferencia sobre la cría caballar en el Ejército

El teniente coronel Francisco López Palomares desgrana la historia y el futuro de esta disciplina en un acto que subraya el estrecho vínculo entre las Fuerzas Armadas y las celebraciones populares del municipio

Regala esta noticia
El Museo de Adra acoge una conferencia sobre la cría caballar en las Fuerzas Armadas.
El Museo de Adra acoge una conferencia sobre la cría caballar en las Fuerzas Armadas. (R. I.)

Marcos Tárraga

Adra

El Museo de Adra se ha convertido en el epicentro de la cultura militar y ecuestre al albergar una conferencia de alto nivel dedicada a ... la cría caballar en las Fuerzas Armadas. Este encuentro, que ha despertado un notable interés entre los vecinos y colectivos locales, ha servido para profundizar en la evolución histórica, la realidad operativa y los retos que afronta esta actividad esencial dentro del estamento militar español. La ponencia, marcada por el rigor y la cercanía, ha corrido a cargo del teniente coronel Francisco López Palomares, quien ha compartido con los asistentes su amplio conocimiento sobre una disciplina que combina la excelencia técnica con el respeto a una tradición centenaria.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El Museo de Adra rinde homenaje a la tradición ecuestre con una conferencia sobre la cría caballar en el Ejército

[]

El Museo de Adra rinde homenaje a la tradición ecuestre con una conferencia sobre la cría caballar en el Ejército