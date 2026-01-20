Nace la Asociación Cultural 'Torreón de la Vela' para impulsar la historia y el patrimonio de Adra

El Auditorio 'Ciudad de Adra' ha acogido la presentación oficial de la Asociación Cultural 'Torreón de la Vela', una entidad sin ánimo de lucro que ... nace con el propósito de fomentar y divulgar la cultura y la historia de Adra y su entorno, poniendo en valor su patrimonio histórico, cultural y natural. La asociación estructura su actividad en tres grandes líneas de trabajo: el senderismo cultural, el teatro aficionado y las recreaciones históricas.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha asistido a esta presentación, junto a concejales de su equipo de Gobierno, y ha mostrado su satisfacción, destacando que «es una alegría conocer que nuestra ciudad cuenta ahora con una nueva Asociación Cultural». «Este tipo de iniciativas son el reflejo del interés de nuestros vecinos y vecinas por mantener viva la cultura, el arte y la historia de Adra, y nos recuerdan la importancia de trabajar juntos para fortalecer nuestra comunidad y enriquecer nuestra vida cultural», ha subrayado.

El primer edil ha indicado, además, que «la cultura es un pilar fundamental de nuestra ciudad. Es lo que nos une, lo que nos define y nos permite compartir nuestras raíces y tradiciones con orgullo». Asimismo, ha felicitado a los miembros fundadores y ha reafirmado el compromiso municipal señalando que «desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando este tipo de iniciativas, convencidos de que la cultura es un motor de desarrollo y un puente entre generaciones».

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural 'Torreón de la Vela', Francisco Espinosa, ha explicado que la entidad nace «desde la ilusión y el compromiso de un grupo de personas que creemos firmemente en la importancia de conocer, proteger y divulgar nuestra historia y nuestro patrimonio. Nuestro objetivo es crear espacios de encuentro, aprendizaje y participación, acercando la cultura a la ciudadanía de una forma cercana, activa y abierta a todas las edades, para que Adra mire a su pasado con orgullo y lo viva en el presente».

'Somos Senderistas'

La Asociación se conforma por tres ramas, enfocadas al senderismo cultural, el teatro y las recreaciones históricas. 'Somos Senderistas' está formada por un grupo de amigos que practican el senderismo cultural como una forma de disfrutar de la naturaleza y descubrir la diversidad de los paisajes, la historia, la geología y las tradiciones del territorio.

La actividad se realiza de manera voluntaria y responsable, con desplazamientos en autobús o vehículos propios, fomentando la convivencia a través de comidas compartidas o de hermandad. Desde la asociación se recuerda la obligatoriedad de contar con seguro personal para la práctica de esta actividad.

Las rutas programadas para los próximos meses son el18 de abril: Moclín – Río Gollizno, el 26 de abril: Castril – La Cerrada, el 10 de mayo: Granada – Abadía del Sacromonte, el 24 de mayo: Prado Negro, el 7 de junio: Tolox – Salto de la Rejia y el 21 de junio: Sierra de Cazorla – Río Borosa

Teatro aficionado: una apuesta por la cultura escénica

El Teatro Aficionado Torreón de la Vela nace con la intención de realizar una aportación directa a la vida cultural de Adra a través de la actividad escénica, utilizando principalmente textos de autores andaluces y sus obras, sin olvidar otras propuestas teatrales. El objetivo es acercar el teatro a la ciudadanía como herramienta cultural, educativa y de participación social.

Recreación histórica 'Adra 1620. Capitán D. Luis de Tovar'

Uno de los proyectos más destacados de la asociación es la recreación histórica 'Adra 1620. Capitán D. Luis de Tovar', que rememora los hechos ocurridos el 14 de octubre de 1620, cuando piratas turcos asaltaron la población de Adra y su castillo, provocando la muerte del Capitán D. Luis de Tovar y trece soldados, y la posterior reconquista por las milicias de Berja y las Alpujarras.

La representación se desarrolla en dos actos y recorre distintos enclaves históricos de la ciudad, desde la Ermita de San Sebastián, la muralla de Ortiz de Villajos y el Torreón de la Vela, hasta la antigua Puerta del Mar, la Plaza Vieja y los restos de las murallas del castillo, finalizando con la recuperación del cuerpo del Capitán para su posterior entierro en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Adra.

Junta directiva y socios fundadores

La Asociación Cultural 'Torreón de la Vela' está formada por sus socios fundadores: Francisco Espinosa, presidente; José Espinosa, vicepresidente; Encarna Espinosa, secretaria; Yolanda Sánchez, tesorera; y Luis Espinosa, vocal.

Desde el Ayuntamiento de Adra se valora muy positivamente la creación de esta nueva asociación cultural, reafirmando su compromiso de seguir apoyando iniciativas que contribuyan a poner en valor y dar a conocer el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad.