El alcalde explica que «iniciativas como esta reflejan el interés de nuestros vecinos y vecinas por mantener viva la cultura, el arte y la historia de Adra». IDEAL

Nace la Asociación Cultural 'Torreón de la Vela' para impulsar la historia y el patrimonio de Adra

Todo ello lo llevarán a cabo mediante senderismo cultural y a través del teatro y de las recreaciones históricas

J. Cortés

Adra

Martes, 20 de enero 2026, 18:47

Comenta

El Auditorio 'Ciudad de Adra' ha acogido la presentación oficial de la Asociación Cultural 'Torreón de la Vela', una entidad sin ánimo de lucro que ... nace con el propósito de fomentar y divulgar la cultura y la historia de Adra y su entorno, poniendo en valor su patrimonio histórico, cultural y natural. La asociación estructura su actividad en tres grandes líneas de trabajo: el senderismo cultural, el teatro aficionado y las recreaciones históricas.

