Adra

Narco y Segismundo Toxicómano se suman al festival Juergas Rock

La próxima edición, del 5 al 8 de agosto, volverá a convertir Adra en el epicentro de un encuentro único que mezcla música y playa

M. P. M.

Adra

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:16

El emblemático festival de punk rock almeriense, The Juergas Rock Festival, ha desvelado un nuevo avance para su edición de 2026. El cartel suma siete ... nuevas confirmaciones a las cinco ya anunciadas durante la pasada edición y, además, anuncia la reapertura de su venta de entradas este jueves a las 12:00 horas. Una nueva oportunidad para asegurarse un hueco en una de las citas musicales más esperadas del verano.

