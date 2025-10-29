Narco y Segismundo Toxicómano se suman al festival Juergas Rock
La próxima edición, del 5 al 8 de agosto, volverá a convertir Adra en el epicentro de un encuentro único que mezcla música y playa
M. P. M.
Adra
Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:16
El emblemático festival de punk rock almeriense, The Juergas Rock Festival, ha desvelado un nuevo avance para su edición de 2026. El cartel suma siete ... nuevas confirmaciones a las cinco ya anunciadas durante la pasada edición y, además, anuncia la reapertura de su venta de entradas este jueves a las 12:00 horas. Una nueva oportunidad para asegurarse un hueco en una de las citas musicales más esperadas del verano.
Liderando este avance se encuentran Narco y Segismundo Toxicómano, dos bandas fundamentales en la escena, que compartirán lo más alto del cartel con Soziedad Alkoholika, ya confirmados previamente. Junto a ellos, destacan nombres de largo recorrido como Juantxo Skalari, Eskorzo y Canteca de Macao que se suman a Kaotiko, Josetxu Piperrak y The Baboon Show. También abren espacio a las nuevas generaciones del punk y el rock, incorporando a Sanguijuelas del Guadiana, Linaje y Awakate, tres nombres que están pisando fuerte en la escena actual.
Del 5 al 8 de agosto, Adra volverá a convertirse en el epicentro de un encuentro único que mezcla música y playa. Durante cuatro días, miles de asistentes llegados de todos los rincones del país disfrutarán de conciertos al aire libre, un entorno privilegiado junto al mar.
Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves en www.thejuergasrockfestival.com y www.enterticket.es. Además, habrá una promoción especial que permitirá adquirir un abono combinado para asistir también a Alterna Festival, su festival hermano celebrado en El Bonillo (Albacete), reforzando así el vínculo entre dos de las citas más importantes del calendario festivalero estatal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión