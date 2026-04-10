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El nuevo CEIP de La Curva encara su recta final con una inversión de 3,7 millones de euros

El alcalde, Manuel Cortés, y la consejera María del Carmen Castillo supervisan las obras de ampliación del colegio Nueva Andalucía, un proyecto de vanguardia que eliminará las aulas prefabricadas y dotará al centro de 570 plazas escolares y sistemas de bioclimatización

Marcos Tárraga

Adra

Viernes, 10 de abril 2026, 13:42

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La barriada de La Curva, en el municipio de Adra, se prepara para vivir una transformación histórica en sus infraestructuras educativas. Este viernes, 10 de ... abril de 2026, el alcalde de la ciudad, Manuel Cortés, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, han encabezado una comitiva técnica para supervisar los avances en las obras de ampliación y modernización del CEIP Nueva Andalucía. Esta ambiciosa intervención, que cuenta con una inversión global valorada en 3,7 millones de euros, tiene como objetivo principal adaptar el centro a las crecientes necesidades de escolarización de la zona, permitiendo que la institución pase de una a dos líneas educativas en todas sus etapas y consolide una oferta integral que abarca desde los tres años hasta el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

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El nuevo CEIP de La Curva encara su recta final con una inversión de 3,7 millones de euros