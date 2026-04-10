El nuevo CEIP de La Curva encara su recta final con una inversión de 3,7 millones de euros

La barriada de La Curva, en el municipio de Adra, se prepara para vivir una transformación histórica en sus infraestructuras educativas. Este viernes, 10 de ... abril de 2026, el alcalde de la ciudad, Manuel Cortés, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, han encabezado una comitiva técnica para supervisar los avances en las obras de ampliación y modernización del CEIP Nueva Andalucía. Esta ambiciosa intervención, que cuenta con una inversión global valorada en 3,7 millones de euros, tiene como objetivo principal adaptar el centro a las crecientes necesidades de escolarización de la zona, permitiendo que la institución pase de una a dos líneas educativas en todas sus etapas y consolide una oferta integral que abarca desde los tres años hasta el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Durante el recorrido por las instalaciones en construcción, el alcalde Manuel Cortés ha destacado el calado social de esta infraestructura, subrayando que es una prioridad irrenunciable que los centros educativos dispongan de espacios modernos que permitan al alumnado desarrollar su formación académica en condiciones de excelencia. Según ha manifestado el primer edil abderitano, la infancia constituye una etapa vital donde se asientan los pilares del futuro, y por ello la administración debe garantizar entornos que no solo sean funcionales, sino que favorezcan activamente el aprendizaje y el bienestar emocional de los menores. En la misma línea, la consejera María del Carmen Castillo ha puesto de relieve el compromiso de la Junta de Andalucía con la educación pública de calidad, señalando que la formación desde las etapas más tempranas es el motor del desarrollo personal y educativo de la sociedad, un objetivo que requiere necesariamente de inversiones en edificios que respondan a los estándares más exigentes del siglo XXI.

La intervención técnica destaca por su complejidad y por la inteligencia arquitectónica con la que se ha diseñado el crecimiento del centro. El proyecto se basa en la construcción de un nuevo edificio de dos plantas que permitirá reorganizar toda la comunidad escolar por etapas educativas diferenciadas. En la planta superior se ubicarán las instalaciones destinadas a Secundaria, que contarán con cuatro aulas polivalentes capaces de albergar a 120 alumnos, además de laboratorios y aulas especializadas de Música y Plástica. Por su parte, la planta baja se dedicará íntegramente a la Educación Infantil, con seis aulas de nueva creación diseñadas para 150 niños y niñas. La nueva construcción se conectará con el complejo existente mediante una pasarela en la planta alta y contará con un ascensor que garantizará la accesibilidad universal en todo el recinto. Gracias a este nuevo bloque, el aulario original del colegio se destinará exclusivamente a las enseñanzas de Primaria, donde doce aulas darán cabida a 300 escolares, alcanzando así una capacidad total para el centro de 570 plazas y permitiendo, de forma definitiva, la retirada de las aulas prefabricadas que se utilizaban de manera provisional.

Más allá de las aulas, el CEIP Nueva Andalucía se convertirá en un referente de sostenibilidad y eficiencia energética en la provincia de Almería. La ampliación incluye la instalación de un sistema de bioclimatización mediante refrigeración adiabática, que se apoyará en placas solares fotovoltaicas para mejorar el confort térmico sin disparar el consumo eléctrico. A esto se suma un innovador sistema de calefacción por aerotermia que evitará el uso de combustibles fósiles, reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Las instalaciones exteriores también han sido diseñadas con mimo, proyectando áreas de juego diferenciadas para las distintas edades, zonas ajardinadas, un huerto escolar y un porche cubierto, además de un gimnasio y una pista polideportiva. Los espacios de uso común, como el comedor, la biblioteca y el salón de usos múltiples, se han concebido para poder ser utilizados incluso fuera del horario escolar, reforzando el papel del centro como un eje dinamizador de la vida social en La Curva.

La visita técnica ha contado con un amplio respaldo institucional, contando con la presencia de la parlamentaria europea Carmen Crespo, el delegado territorial de Educación, Francisco Alonso, y el concejal de Educación de Adra, Pedro Peña. También han participado de forma activa la directora del centro, Nuria López, representantes de las madres y padres de la AMPA, personal docente y los responsables técnicos de las empresas adjudicatarias. Esta actuación, que supone un hito en la planificación urbanística y educativa de Adra, está cofinanciada con fondos europeos a través del Programa de Andalucía FEDER 2021-2027, demostrando la eficacia de la colaboración entre las distintas administraciones para dotar a los núcleos de población de servicios públicos de primer orden que garanticen la igualdad de oportunidades para las futuras generaciones.