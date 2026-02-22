Nuevo concurso y mejores equipos como novedades en la Feria del Caballo y Tradiciones

El núcleo ejidense de Santa María del Águila se convertirá los días 6, 7 y 8 de marzo, por cuarto año consecutivo, en el epicentro ... del mundo del caballo con la celebración de la IV Feria del Caballo y Tradiciones Culturales 'Aldecab', que organiza la Comisión de Fiestas y Actividades Culturales de La Aldeílla con el respaldo del Ayuntamiento, Diputación de Almería y la Junta de Andalucía.

Un evento en cuyo seno tendrá lugar el IV Concurso Territorial de Doma Vaquera y Alta Escuela, que será puntuable para la Copa ANCCE de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. Una plataforma que impulsa el deporte ecuestre y muestra la calidad del caballo español y que desde su creación se ha convertido en referente del mundo del caballo PRE ( Pura Raza Española).

Como novedad este año, también se llevará a cabo el Concurso Nacional y Territorial de Equitación de trabajo con pruebas de doma, manejabilidad y velocidad.

Para ello, esta feria contará con dos espacios diferenciados. Por un lado, la pista hípica anexa al Parque de Santa maría del Águila que será escenario de las actividades de los equinos y, por otro, el Centro Cultural de Santa María del Águila, que albergará toda la muestra de stands, la entrega de premios Pura Raza ALDECAB 2026, actuaciones de baile, conciertos y degustaciones durante todo el fin de semana.

La edil de Deportes, María José Martín ha destacado que «El Ejido comparte una gran afición en torno al caballo, de ahí que nuestro compromiso sea seguir apoyando este evento con la misma ilusión para que se siga consolidando como una feria referente del sector equino y que está ligada a nuestra cultura, historia y tradiciones».

La diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha resaltado el apoyo decidido de la Diputación Provincial a este evento que se consolida dentro del calendario nacional de eventos ecuestres: «Es un evento con una gran proyección y así lo demuestra el éxito de las tres ediciones anteriores. Este año da un paso más y va a convertir El Ejido en la capital nacional del mundo equino. Vamos a seguir caminando al lado de la Comisión de Fiestas, el Ayuntamiento y la Junta para que este evento se convierta en toda una referencia».

De esta manera, en cuanto a la programación prevista, el viernes 6 de marzo se llevará a cabo la recepción de caballos y entrenamientos en la pista hípica. El sábado por la mañana se celebrará el Concurso Nacional y Territorial de Equitación de Trabajo, en prueba de Doma; seguido del Concurso de Alta Escuela, puntuable para la Copa ANCCE.

A las 15.30 horas se llevará a cabo el Concurso de Doma Vaquera, puntuable para la Copa ANCCE y la Copa Andalucía y, posteriormente, regresará el Concurso Nacional y Territorial de Equitación de Trabajo en la prueba de manejabilidad que finalizará el domingo con la prueba de velocidad.

Juan José Rodríguez, director de la prueba, ha detallado que «contaremos con la participación de unos cuarenta binomios, entre los que estarán presentes algunos de los mejores ejemplares a nivel andaluz y dentro del panorama nacional».

Además, durante el fin de semana y a través de la amplia exhibición de stands que se ubicarán en el Centro Cultural también se podrán descubrir otros productos de artesanía que recuerdan las raíces de esta tierra.

Por su parte, Jerónimo Ibáñez, presidente de la Junta Local de Santa María del Águila, ha adelantado que, «coincidiendo con la celebración de la Feria vamos a llevar a cabo la elección del Príncipe, Reina, Damas Infantiles y la Reina Senior de cara a las Fiestas de Santa María del Águila en honor a la Virgen María Madre de la Iglesia».

La concejal de Deportes ha animado «a vecinos y visitantes a disfrutar del espectáculo, la majestuosidad y la elegancia que ofrece esta prueba que cada año crece, se convierte en punto de encuentro en torno al mundo equino y registra un gran éxito de participación»