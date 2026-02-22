Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un evento en cuyo seno tendrá lugar el IV Concurso Territorial de Doma Vaquera y Alta Escuela. IDEAL

Nuevo concurso y mejores equipos como novedades en la Feria del Caballo y Tradiciones

Se celebrará del viernes 6 al domingo 8 de marzo en el núcleo de Santa María del Águila con dos espacio: la pista hípica y el Centro Cultural

J. Cortés

El Ejido

Domingo, 22 de febrero 2026, 20:44

Comenta

El núcleo ejidense de Santa María del Águila se convertirá los días 6, 7 y 8 de marzo, por cuarto año consecutivo, en el epicentro ... del mundo del caballo con la celebración de la IV Feria del Caballo y Tradiciones Culturales 'Aldecab', que organiza la Comisión de Fiestas y Actividades Culturales de La Aldeílla con el respaldo del Ayuntamiento, Diputación de Almería y la Junta de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

