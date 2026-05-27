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Las obras del Complejo Deportivo Miramar se centran en las nuevas instalaciones de la zona norte

La mejora de la pista polideportiva al aire libre en la zona sur y la renovación de iluminación en la pista cubierta ya han concluido

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Las obras del Complejo Deportivo Miramar se centran en las nuevas instalaciones de la zona norte

Marcos Tárraga

Almería

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado nuevamente el desarrollo de las obras que se están ejecutando en el Complejo Deportivo 'Miramar', donde continúan ... ejecutándose los trabajos correspondientes a la primera fase del proyecto de renovación y ampliación de esta infraestructura deportiva municipal, que incluye nuevos usos deportivos y de ocio.

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Las obras del Complejo Deportivo Miramar se centran en las nuevas instalaciones de la zona norte

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