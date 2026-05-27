Las obras del Complejo Deportivo Miramar se centran en las nuevas instalaciones de la zona norte

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado nuevamente el desarrollo de las obras que se están ejecutando en el Complejo Deportivo 'Miramar', donde continúan ... ejecutándose los trabajos correspondientes a la primera fase del proyecto de renovación y ampliación de esta infraestructura deportiva municipal, que incluye nuevos usos deportivos y de ocio.

Durante la visita, el primer edil, acompañado por miembros del equipo de Gobierno, ha podido comprobar el avance de los trabajos que se están ejecutando en distintos puntos del complejo deportivo, tanto en la zona sur como en la norte de estas instalaciones municipales.

En la zona sur del complejo ya han finalizado los trabajos en la pista polideportiva descubierta, donde se han realizado trabajos de reparación, tratamiento superficial, pintura y renovación de la iluminación. Asimismo, también han finalizado los trabajos de renovación integral de los focos de la pista cubierta, mejorando la eficiencia energética y las condiciones de uso de esta instalación.

Los vestuarios están ultimando su renovación. En este equipamiento ya se ha renovado en su totalidad la solería y el alicatado, junto con las instalaciones necesarias, por lo que está ultimándose la incorporación de todos los elementos sanitarios. Un cambio sustancial que mejorará en este espacio, fundamental para los clubes y deportistas, la usabilidad, accesibilidad y condiciones en general.

Los trabajos se centran en la zona norte

En estas semanas, los trabajos se están centrando la zona norte, donde han comenzado a ejecutarse los trabajos de cerramiento del nuevo quiosco proyectado junto a los vestuarios que darán cobertura adicional a esta nueva zona deportiva que constará de un campo de fútbol siete y dos pistas de pádel, una de ellas cubierta. Además, en las zonas de fútbol, ya están terminadas las gradas y avanzan las cimentaciones de las torres de iluminación y los muros que delimitarán todas las áreas deportivas.

El alcalde ha destacado que «con esta renovación integral y ampliación del Complejo Deportivo 'Miramar' seguimos apostando por el deporte, por unas instalaciones modernas y accesibles y por ofrecer a nuestros vecinos espacios de calidad para la práctica deportiva y la convivencia». Es un proyecto «en el que tenemos puesta mucha ilusión» y en el que «seguimos avanzando porque permitirá modernizar y ampliar una de nuestras instalaciones deportivas más emblemáticas».

Este proyecto, además de los fondos municipales, cuenta con el apoyo en materia de financiación de la Diputación Provincial de Almería, para el que se está realizando una inversión cercana al millón y medio de euros.