Las obras en La Curva de Adra avanzan para adecuar la travesía de la N-340A a peatones y bicis El subdelegado del Gobierno visita los trabajos que cuentan con una inversión cercana a los cuatro millones de euros

M. T. Adra Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:37

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, acompañado por el alcalde de Adra, Manuel Cortés, y por técnicos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha realizado una visita al estado de las obras que se están ejecutando en la actualidad en un tramo de 756 metros de la N-340A a su paso por la barriada de La Curva, en Adra, donde se construirá un bulevar peatonal, una glorieta y un carril bici.

Los trabajos comenzaron en enero de este año y actualmente avanzan «a muy buen ritmo», tal y como ha destacado el subdelegado del Gobierno quien ha añadido que «estas obras van a suponer la transformación radical de este entorno, prácticamente 800 metros, en los que se van a establecer dos calzadas en ambos sentidos, más un bulevar central para peatones y ciclistas».

Martín ha querido poner en valor «la apuesta del Ministerio de Transportes por humanizar a través de esta obra una zona muy transitada diariamente al mismo tiempo que se fomenta el uso de medios sostenibles como es la bicicleta gracias a la construcción del carril bici». Se trata de una importante actuación, «que mejorará el entorno y que implementará la seguridad vial en la zona y la convertirá en nuevos espacios más cómodos y sostenibles para el peatón».

Además, según ha detallado el subdelegado «en todo momento se está garantizando la continuidad del tránsito peatonal y se van a mantener los accesos a los particulares y negocios que pudieran resultar afectados». En este sentido, ha agradecido la comprensión por las molestias generadas ante una obra de esta envergadura». Martín ha recordado que esta obra cuenta con un presupuesto de 3,93 millones de euros, que se financia a cargo de los fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, con el objetivo de mejorar la vía para promover una movilidad activa, segura y sostenible e integrar el trazado en la trama urbana del municipio. «

En la actualidad, los trabajos se centran en la construcción de los viales y las zonas adyacentes a la calzada de la N-340A. Así, ya se ha terminado la ejecución de la calzada norte que está ya abierta al tráfico y se centran en estos momentos en la realización de la calzada sur.

Por su parte, el alcalde de esta localidad en su visita a las obras ha destacado que se trata de un proyecto «necesario» que «va a vertebrar esta importante barriada de Adra, convirtiéndola en un espacio más moderno, accesible y pensado para el disfrute de los vecinos y vecinas». El primer edil ha subrayado que esta actuación «facilitará los accesos y contribuirá a una reordenación del tráfico que mejorará la movilidad en todo el entorno».

En este sentido, ha destacado que «el Bulevar de la Curva representa una respuesta a una demanda de los vecinos y vecinas, que contarán muy pronto con esta nueva infraestructura que viene a mejorar la calidad de vida de quienes viven en esta barriada o se desplazan a diario por ella, además de hacer de nuestra ciudad un lugar cada día más habitable y dinámico». Asimismo, el alcalde ha agradecido «la colaboración y paciencia de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos, que pronto verán hecha realidad una transformación muy positiva para toda la ciudad».

Características del proyecto de humanización

Los trabajos para la integración urbana de la vía se llevan a cabo a lo largo de 756 metros, entre los kilómetros 392,6 y 393,3 de la N-340A, una vía que transcurre al sur de la A-7 uniendo las localidades de Balanegra, Venta Nueva, Las Cuatro Higueras, La Curva, Puente del Río y Adra.

Los trabajos en ejecución constan de un gran bulevar que tendrá en su acera sur interior, con un carril bici de la misma longitud. Además, en el kilómetro 393 se ejecutará una glorieta que proporcionará acceso al polígono industrial existente en el lado sur de la calzada. Estas actuaciones, además de calmar el flujo del tráfico rodado, posibilitan el uso de la vía por peatones y ciclistas en condiciones de seguridad y comodidad. La nueva configuración también dispondrá de zonas verdes, espacios diáfanos, zonas de sombra, elementos saludables o juegos infantiles.

Este proyecto busca potenciar un entorno urbano más sostenible, inclusivo y accesible, y se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El objetivo es integrar las carreteras en los entornos urbanos a través de obras que promuevan su aprovechamiento por parte de peatones y ciclistas y su conectividad con otros puntos urbanos.

Además, la actuación está alineada con la Estrategia Estatal por la Bicicleta, un plan que pretende fomentar el uso de la bicicleta en todos sus ámbitos ya sea como medio de transporte cotidiano, como actividad turística o como herramienta para el deporte y el ocio, siempre con el objetivo de avanzar hacia la movilidad sostenible y activa. La mejora de este tramo de la carretera N-340A lleva implícita su cesión posterior al ayuntamiento de Adra.

