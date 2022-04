Las obras del Puerto provocan la caída de una treintena de árboles en Adra

Una treintena de ficus ha desaparecido de un plumazo del Puerto de Adra. Los árboles fueron plantados hace más de 20 años en la parte pesquera del recinto portuario, en lo que popularmente se conoce como El Salaero. Las obras de urbanización y mejora que se están llevando a cabo en la actualidad por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), perteneciente a la Consejería de Fomento, dejaron al descubierto el «mal agarre» de los ejemplares al terreno y propiciaron, junto a los fuertes vientos de los últimos días, la caída de parte de ellos.

Consultada por este periódico, la APPA aclaró ayer que el proyecto que se está ejecutando contemplaba respetar los árboles existentes y reponer los que se encontrasen en mal estado. Sin embargo, iniciados los trabajos para demoler bordillos y acerados, los operarios descubrieron que las raíces no habían crecido en profundidad sino «en horizontal», posiblemente por su cercanía al mar y por la salinidad del agua subterránea en mal estado, con la única sujeción de los bordillos ya demolidos.

Además, se encontraron con árboles ya estaban inclinados «más de 10-15º al sentido de la calle» y «secos en la parte de barlovento», según consta en el informe técnico. Las condiciones meteorológicas tampoco ayudaron y, a la «caída» inicial de los primeros ficus, se sumaron nuevos ejemplares «con fuertes vientos de componente este, de fuerza 8». «Por razones obvias de seguridad», según consta en el mismo escrito, se procedió a retirar «de manera controlada» los últimos ejemplares que quedaban en pie, «extremadamente inestables», con el único propósito de evitar un posible accidente.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Ayuntamiento, según Puertos, para «trasladar los ficus a una parcela suya». «A día de hoy (por ayer), se está pendiente de su contestación», se apuntó.

Quejas vecinales

Lo ocurrido no ha pasado desapercibido en Adra y, desde su retirada hace siete días, han sido muchos los vecinos que han puesto el grito en el cielo por la pérdida de estos árboles adultos que tradicionalmente han bordeado el recinto ferial. No entienden cómo no se han logrado integrar en el nuevo diseño de esta parte del puerto, que actualmente se está reformando con un presupuesto de más de tres millones de euros.

Algunos partidos políticos, como el PSOE, manifestaron ayer su «asombro» por lo ocurrido y pidieron explicaciones al alcalde, Manuel Cortés, «por haber arrancado uno por uno los árboles colindantes al recinto ferial». «Entendemos que no es competencia municipal, pero no deja de ser algo que nos afecta a los ciudadanos de Adra, por lo que pedimos al alcalde que se informe de lo que ocurre bajo su mandato en el municipio y, sobre todo, que informe a la población de un tema que le preocupa», requirió la edil socialista Eva Quintana.

Desde el consistorio abderitano se optó por no hacer declaraciones al respecto por entender que «ni el solar ni la obra» dependen de la gestión municipal sino de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que es la administración que ejecuta las obras. El plazo de ejecución es de siete meses.