Oficina en el centro, más agentes, un nuevo vehículo y nuevas cámaras para garantizar la seguridad en Adra

La Policía Local de Adra ha celebrado la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo, una jornada de convivencia y reconocimiento en la ... que el Ayuntamiento ha puesto en valor la vocación de servicio, la profesionalidad y el compromiso de los hombres y mujeres que trabajan cada día por la seguridad del municipio.

Durante el acto institucional, el alcalde, Manuel Cortés, acompañado por concejales de la Corporación Municipal ha trasladado, en nombre del Ayuntamiento y de toda la ciudad, su felicitación y agradecimiento a los agentes, destacando «un trabajo que muchas veces no vemos, pero que está presente todos los días y a todas horas». «Detrás de cada intervención, de cada control, de cada accidente atendido, de cada servicio en nuestras calles y de cada evento en el que estáis presentes hay vocación de servicio público, compromiso y voluntad de ayudar a los demás», ha señalado.

Cortés ha subrayado que la seguridad continúa siendo «un eje central» de la acción del equipo de Gobierno y ha reafirmado el compromiso municipal con la mejora constante de los recursos de la Policía Local. «Adra está creciendo, tiene nuevos retos y nuevas necesidades, y nuestros servicios de seguridad tienen que crecer también al mismo ritmo», ha afirmado, para añadir que «cuidar de quienes nos cuidan también es una responsabilidad de este Ayuntamiento».

En los últimos años, la Policía Local de Adra ha experimentado un importante refuerzo tanto en recursos humanos como materiales. En este periodo se han incorporado seis nuevos agentes y se han impulsado nuevas plazas dentro de la estructura del cuerpo, al tiempo que se han renovado y ampliado los medios a disposición de los policías. Entre estas mejoras destaca la puesta en marcha de una nueva sala de videovigilancia conectada a 45 cámaras distribuidas en distintos puntos estratégicos del municipio, junto a nuevas herramientas destinadas a reforzar la seguridad vial y la capacidad de respuesta de los agentes. Igualmente, se ha mejorado la flota policial con nuevos vehículos y motocicletas.

Nueva jefatura

Uno de los principales proyectos actualmente en marcha es la nueva Jefatura de la Policía Local, cuyas obras ya se están ejecutando y que supondrá «un antes y un después» para el cuerpo. Las nuevas instalaciones serán modernas, accesibles y funcionales y estarán concebidas tanto para mejorar la atención a la ciudadanía como las condiciones de trabajo de los agentes.

El proyecto supone una inversión de 1,7 millones de euros, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Adra y la Diputación Provincial de Almería. El alcalde ha señalado que la nueva sede «no es solamente un edificio, es una declaración de intenciones» y una muestra del compromiso municipal con unas instalaciones acordes al trabajo que desarrolla la plantilla. Su ubicación permitirá, además, acercar los servicios públicos a zonas del municipio que están experimentando un importante crecimiento, al tiempo que favorecerá la operatividad policial gracias a sus comunicaciones y accesos.

Los anuncios

Coincidiendo con la celebración de los Santos Ángeles Custodios, Manuel Cortés ha anunciado también que la Policía Local contará con una oficina en el centro de Adra. Asimismo, el Ayuntamiento trabaja para continuar aumentando las plazas de la plantilla y para incorporar un nuevo vehículo, actualmente en trámites de licitación. A ello se sumará próximamente la ampliación del sistema municipal de videovigilancia con la instalación de nuevas cámaras, avanzando así en la modernización de los recursos policiales y en la mejora de la prevención y la seguridad ciudadana.

El alcalde ha reiterado que «la seguridad es una prioridad para este Ayuntamiento» y ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones y cuerpos de seguridad dispongan de los medios y efectivos necesarios. En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento continuará reclamando al Gobierno de España una dotación suficiente de efectivos y medios de la Guardia Civil en Adra, con el objetivo de favorecer una adecuada coordinación entre ambos cuerpos dentro de sus respectivas competencias. El primer edil ha reafirmado así el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los recursos humanos, los medios materiales, las instalaciones y las condiciones laborales de la Policía Local.

Por su parte, la Inspectora Jefa, María Trinidad Pérez, ha remarcado la importante labor preventiva en materia de tráfico, con un incremento en el número de controles de alcohol y estupefacientes, que han contribuido a que en este ejercicio se haya producido una disminución histórica en los índices de siniestralidad asociada al consumo de estas sustancias. Igualmente, ha subrayado el trabajo realizado en cumplimiento de las ordenanzas y normativa cívica, la importante labor que se desarrolla a través de los agentes implicados en el sistema VioGén o la figura del Agente Tutor como nexo de unión entre comunidad educativa y Policía Local.

Reconocimientos especiales

Como parte de la celebración, se ha puesto especialmente en valor el trabajo desarrollado por los agentes que desempeñan su labor dentro del sistema VioGén, el Agente Tutor y los integrantes de la Unidad Canina K-9, servicios que requieren una preparación específica y que permiten dar respuesta a distintas necesidades de la sociedad abderitana.