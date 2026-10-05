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Oficina en el centro, más agentes, un nuevo vehículo y nuevas cámaras para garantizar la seguridad en Adra

El alcalde, Manuel Cortés, ha realizado el anuncio en la celebración de los Santos Ángeles Custodios, donde ha avanzado el incremento de la videovigilancia

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Foto de familia del alcalde de Adra y los agentes de la Policía Local, en la celebración de los Ángeles Custodios.

Marcos Tárraga

Almería

La Policía Local de Adra ha celebrado la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo, una jornada de convivencia y reconocimiento en la ... que el Ayuntamiento ha puesto en valor la vocación de servicio, la profesionalidad y el compromiso de los hombres y mujeres que trabajan cada día por la seguridad del municipio.

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