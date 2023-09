Orinar y consumir alcohol en la calle, entre los actos incívicos más frecuentes

M. T. Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Consumir alcohol en la vía pública, miccionar en la calle, no recoger los excrementos de las mascotas o tirar la basura al contenedor fuera del horario permitido son algunos de los actos incívicos detectados por la Policía Local a lo largo del pasado verano. Según fuentes oficiales, se han contabilizado más de 200 denuncias por estos u otros motivos.

Desde el Ayuntamiento de Adra, se pide «colaboración» a la ciudadanía para evitar este tipo de actos que empeoran la convivencia y ensucian la imagen de la ciudad. Al respecto, se ha recordado que el horario permitido para arrojar basura en los correspondientes contenedores actualmente es de seis de la tarde a diez de la noche.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Adra, José Crespo, mantuvo una reunión con la Inspectora Jefa, Trinidad Pérz, y otros responsables de los grupos operativos de la Policía Local para hacer balance de la época estival en materia de seguridad. Por un lado, se informó de la presentación de más de 200 denuncias por actos incívicos. «Actos que cometen unos pocos pero que nos perjudican a todos (...). Seguiremos trabajando, intensificando el control en conductas que no podemos tolerar, como el arrojo de basura en lugares no permitidos o la no recogida de heces de animales en la vía pública», matizó al respecto el edil.

Además, Crespo puso el acento en la colaboración vecinal: «Desde este equipo de gobierno seguimos en el empeño de conseguir un municipio cada vez mejor, para ello seguiremos reforzando los servicios que ofrecemos, pero también es importante que contemos con el apoyo y colaboración de los ciudadanos». Crespo también puso de relieve, tras la reunión mantenida, la importante labor de la Policía Local, «que ha velado día y noche por la seguridad de abderitanos y abderitanas». Garantizó, al respecto, seguir en la misma senda de trabajo para acabar «con las malas praxis en nuestras calles», prestando especial atención a la concienciación y sensibilización de la población. «Para que juntos consigamos que Adra sea el municipio que queremos, un lugar en el que impere el civismo», subrayó.

Por otra parte, se realizó un balance en materia de seguridad de la Feria y Fiestas de Adra 2023, que desarrollaron «sin incidentes». Unos resultados que Crespo atribuye a al dispositivo establecido y al «buen comportamiento» de vecinos y visitantes. Un dispositivo que este año ha incorporado nuevas tecnologías, como una cámara de vigilancia portátil que ha adquirido el Ayuntamiento de Adra para la Policía Local para el control y vigilancia de eventos, así como para gestionar el control de masas en eventos de mayor envergadura.

