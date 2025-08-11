Pasacalles, música y museos abiertos para celebrar la 'Noche en Vela' de Adra El evento ha contado con una alta participación

J. C. Adra Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45 | Actualizado 21:27h.

La ciudad de Adra ha disfrutado de una nueva edición de su tradicional 'Noche en Vela', con actividades lúdicas y culturales dirigidas a todos los públicos a lo largo y ancho de las calles y lugares más emblemáticos de la localidad.

Esta velada, que ha sido todo un éxito de participación, ha comenzado en la Rambla de las Cruces con tatuajes temporales y maquillaje infantil, seguido del teatro-pasacalles 'Mi gran caracol' de la CIA. Ángeles de Trapo, en la Plaza Puerta del Mar.

En la Ermita de San Sebastián, Marta Santamaría ha deleitado al público asistente con el concierto 'Samba do Raíz' y en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela, Tony Zirkus Show hizo las delicias de toda la familia.

Los Jardines de Heredia, por su parte, han acogido un concierto del Quinteto Sinfónica de la Escuela de Música; y en la Plaza del Centro de Interpretación de la Pesca los más pequeños disfrutaron del Circo de Javier Ariza 'Carman'. La última cita de la noche ha corrido a cargo de La Banda de Ases con su concierto 'Nuestro Mundo Indie' en el Muelle Gourmet.

Además, durante toda la noche, se ha puesto a disposición del público un photocall, ubicado en el Arco del Molino; y los museos de Adra han estado abiertos al público para su visita gratuita de 20:00 a 00:00 horas y han acogido más de medio millar de personas. Esta velada ha sido organizada por el Ayuntamiento, gracias a su adhesión a la Red Andaluza de Teatros Públicos de la Junta de Andalucía.