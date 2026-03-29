La Pasión de Cristo emociona al público en una intensa representación en el Auditorio 'Ciudad de Adra' El espectáculo ha contado con la participación de cerca de un centenar de personas, entre actores, figurantes y el Coro Infantil 'Pedro Mena

IDEAL Domingo, 29 de marzo 2026, 15:39 Comenta Compartir

La ciudad de Adra ha vuelto a vivir uno de sus acontecimientos culturales más emblemáticos con la representación de 'La Pasión de Cristo', celebrada este ... sábado en el Auditorio 'Ciudad de Adra'. Bajo la dirección de Paco Montoya, esta edición ha ofrecido una cuidada puesta en escena dividida en cinco actos que recorrieron los momentos más significativos de la vida de Jesús, desde su entrada en Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección. La combinación de dramatización, música y una escenografía detallada ha conmovido a un público que llenó este espacio escénico.

El espectáculo ha contado con la participación de cerca de un centenar de personas, entre actores, figurantes y el Coro Infantil 'Pedro Mena', cuya intervención ha reforzado la carga emocional de la representación. Además, la incorporación de nuevas escenas, como las de María Magdalena y la Verónica, ha enriquecido el desarrollo narrativo. La implicación de vecinos, técnicos y el respaldo del Ayuntamiento de Adra han vuelto a ser clave para consolidar esta cita como uno de los eventos más destacados de la Semana Santa en el municipio.

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