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Pasión de Cristo en el Auditorio 'Ciudad de Adra'. IDEAL

La Pasión de Cristo emociona al público en una intensa representación en el Auditorio 'Ciudad de Adra'

El espectáculo ha contado con la participación de cerca de un centenar de personas, entre actores, figurantes y el Coro Infantil 'Pedro Mena

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Domingo, 29 de marzo 2026, 15:39

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La ciudad de Adra ha vuelto a vivir uno de sus acontecimientos culturales más emblemáticos con la representación de 'La Pasión de Cristo', celebrada este ... sábado en el Auditorio 'Ciudad de Adra'. Bajo la dirección de Paco Montoya, esta edición ha ofrecido una cuidada puesta en escena dividida en cinco actos que recorrieron los momentos más significativos de la vida de Jesús, desde su entrada en Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección. La combinación de dramatización, música y una escenografía detallada ha conmovido a un público que llenó este espacio escénico.

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