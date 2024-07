María Torres Adra Lunes, 22 de julio 2024, 20:19 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

José María Sánchez (Almería, 1986) se marcha con la fe a otra parte. El Obispado de Almería, «en nombre del Señor», ha decidido trasladar su misión pastoral al municipio de Gádor y poner fin a su etapa como párroco de Adra. Después de tres años al frente de la iglesia de la Inmaculada Concepción, toca hacer las maletas para escribir un nuevo capítulo de su trayectoria sacerdotal.

–¿Cómo se están desarrollando estos últimos días al frente de la parroquia de Adra?

–Tomaré posesión en la parroquia de Gádor el 30 agosto. Ahora son días de continuar con la normalidad de este tiempo de verano, muy centrado en este mes de julio en la Virgen del Carmen, pero son también días de contraste. Mucha gente me expresa su cariño, sus sentimientos y agradecimiento por estos años compartidos.

–¿Cómo ha asumido la decisión de su traslado?

–Forma parte de nuestra vida. Estamos al servicio de la Iglesia. El día de nuestra ordenación sacerdotal hicimos promesa de obediencia al obispo. Movidos por la Fe y la confianza en el Señor, nos ponemos en manos de la Iglesia, que nos impulsa a seguir adelante con la tarea de pastorear el pueblo de Dios. Este servicio, que es el sacerdocio ministerial, va adquiriendo distintas expresiones y se va desarrollando en modos diversos. Cada etapa tiene una misión concreta; se desarrolla en un lugar concreto y con gente concreta. Los cambios siempre cuestan, vamos ya predispuestos. Eso no significa que sea fácil, pero de nuevo es un contraste. Hay un pellizco en el corazón por la etapa que se cierra y por la gente con la que ya no compartirás asiduamente la vida y una nueva ilusión por el reto y la novedad que supone el nuevo encargo pastoral.

–De su paso Adra, ¿con qué se queda?

– Me quedo con todo. Adra es un municipio complejo por el peso de su parroquia y también por su riqueza. Hay muchísima vida, muchísimas tradiciones, muchos sacramentos y un gran volumen de gente, pero también hay una atención pastoral importante, muy permanente, diaria e intensa en ocasiones. He sido un privilegiado por haber gestionado, desde la parroquia, dos grandes hitos. Uno es la celebración del 25 aniversario fundacional de la Hermandad del Prendimiento. Dos, el cuatrocientos aniversario de la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, que ha supuesto todo un año de celebración. A eso hay que añadir, la vida diaria: el trabajo y todo lo compartido con niños, mayores, ancianos, grupos parroquiales, hermanas dominicas, etcétera. Que la Hermandad del Rocío de Almería también haya querido abrir el Camino de la Romería en Adra, haciendo su primera parada y su primera pernocta con la procesión con la carreta y el Simpecado, también ha sido muy bonito.

–De los proyectos iniciados, ¿de cuál se siente especialmente orgulloso por su dificultad o por lo que ha supuesto para la comunidad cristiana?

–En estos tres años, me he centrado mucho en la regeneración de las hermandades y cofradías en cuanto a la renovación de sus estatutos y esquemas de funcionamiento, necesarios e imperados por la Iglesia. Algunas hermandades llevaban mucho retraso. También en poner al día las elecciones, ayudarles a tener un funcionamiento estructural interno y una transparencia significativa en su gestión para que puedan prestar el servicio que la Iglesia espera de ellas. La mayoría de las hermandades lo han comprendido y han virado en este sentido. Ha sido bonito compartir nuevas ilusiones y nuevos planteamientos, sostenidos por personas muy jóvenes. Eso refleja la calidad de nuestros cristianos más jóvenes. La escuela de monaguillos ha sido mi alegría desde el primer momento. También el trabajo con Cáritas Parroquial. Las obras de reconstrucción de los tejados han sido también un hito. Han supuesto un reto y una complicación, ciertamente, pero con la ayuda de la propia comunidad cristiana -en primer lugar- y del Ayuntamiento de Adra y de la Diputación Provincial hemos podido solventar gracias a Dios. Casi un año entero de obras en la iglesia.

–¿Siente que ha completado un ciclo o se han quedado asuntos pendientes?

–Una comunidad siempre está en camino. Como párroco, uno se puede plantear ciertos proyectos, pero lo cierto es que yo nunca he buscado acabar o completar un proyecto sino iniciar, sembrar, regar y cuidar lo que se ha ido pidiendo o lo que la propia comunidad necesitaba, pero sin fecha. Las cosas no comienzan ni terminan con un párroco, no debería ser nunca así, sino que la vida de una parroquia queda en la propia parroquia. A veces toca también recoger frutos y considero que yo he sembrado y también he recogido frutos a la vez.

–¿Qué nos podría destacar de su sucesor en Adra?

–Es un sacerdote de El Ejido, más joven que yo, bueno, educado, con mucha ilusión y al que habrá que apoyar con todo el cariño para que se sienta arropado y pueda comenzar su tarea pastoral con la mayor ilusión posible.

–¿Qué les desea a sus feligreses en esta nueva etapa?

–Que sigan siendo como son, la gran comunidad cristiana que a mí me han demostrado ser. Que quieran a su parroquia y que sigan viviendo y compartiendo la Fe como ellos saben. Me gustaría agradecer la colaboración de tanta gente que en estos años me ha ayudado a llevar adelante la tarea pastoral de una parroquia compleja, por la cantidad de gente que en ella se mueve, por los retos que van abriendo y por los proyectos que hemos iniciado. A todos los que han colaborado más estrechamente conmigo, gracias de todo corazón.

–¿Cómo le gustaría ser recordado en Adra?

–Cada uno tendrá un recuerdo distinto. Yo simplemente he intentado ser un sacerdote que ha dejado lo mejor de sí en este pueblo y que se lleva para siempre mucho vivido y aprendido. Me siento muy agradecido porque he ganado muchos amigos y he aprendido muchísimo en estos años como párroco de Adra.