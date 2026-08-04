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Pepe Cazorla será el pregonero de la Feria de Adra de 2026

El alcalde destaca la trayectoria profesional y su vínculo con la ciudad, a la que ha dedicado más de cuatro décadas de su vida a través de la radio

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Manuel Cortés junto a Pepe Cazorla.

Javier Cortés

Adra

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado que el reconocido comunicador Pepe Cazorla será el encargado de pronunciar el Pregón de la Feria de ... Adra 2026, un nombramiento con el que el Ayuntamiento quiere reconocer su extensa trayectoria profesional y su firme compromiso con la ciudad, convirtiéndose durante décadas en una de las voces más representativas de la actualidad abderitana.

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Pepe Cazorla será el pregonero de la Feria de Adra de 2026

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