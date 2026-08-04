Pepe Cazorla será el pregonero de la Feria de Adra de 2026

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha anunciado que el reconocido comunicador Pepe Cazorla será el encargado de pronunciar el Pregón de la Feria de ... Adra 2026, un nombramiento con el que el Ayuntamiento quiere reconocer su extensa trayectoria profesional y su firme compromiso con la ciudad, convirtiéndose durante décadas en una de las voces más representativas de la actualidad abderitana.

Manuel Cortés ha señalado que «Pepe Cazorla es mucho más que un un locutor. Es una persona que ha contado y sigue contando la historia de Adra desde la cercanía, el rigor y el cariño por su tierra, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de vecinos y vecinas». Asimismo, el primer edil ha destacado que «su pregón será, sin duda, un homenaje a nuestra ciudad, a nuestras tradiciones y a las personas que hacen grande Adra cada día».

El recién nombrado pregonero ha trasladado su «profundo agradecimiento» por esta distinción por la que «me he llevado una de las más grandes sorpresas de mi vida» y ha indicado que «en el último cuarto de siglo siempre he estado al lado del pregonero, pero con la alcachofa». Además, ha afirmado que «pondrá todo el corazón y su cariño en el pregón».

Una voz reconocible en Adra y la provincia

José Sánchez Cazorla, conocido por todos como Pepe Cazorla, llegó a Adra siendo un niño y desde entonces ha desarrollado una estrecha vinculación con el municipio, al que considera su hogar. Su vocación por la comunicación nació a una edad muy temprana y, desde mediados de la década de los ochenta, ha construido una trayectoria profesional marcada por la pasión por la radio, convirtiéndose en una de las voces más reconocibles del panorama radiofónico almeriense.

Su carrera comenzó retransmitiendo los encuentros del Adra Club de Fútbol y pronto pasó a formar parte de diferentes emisoras como Radio Cadena Almería, Radio Gaviota, Onda Prisma Radio y Radio 5 Almería, donde desarrolló programas deportivos, magazines y espacios de entretenimiento, además de consolidarse como uno de los narradores deportivos más queridos por la afición abderitana.

A lo largo de su trayectoria también ha ejercido como corresponsal de la Agencia EFE en Adra, ha colaborado con Canal Sur Radio, la Cadena SER y, desde el año 2004, forma parte del equipo de Radio Adra, desde donde continúa informando diariamente de la actualidad local. Asimismo, desde 2022 firma crónicas sobre la ciudad en La Voz de Almería y mantiene colaboraciones radiofónicas con otros medios provinciales.

Para el Ayuntamiento de Adra, este nombramiento supone un reconocimiento a una vida dedicada a informar, narrar y difundir el día a día del municipio, siempre desde la cercanía con los vecinos y el compromiso con la verdad. Su voz ha acompañado durante décadas los principales acontecimientos sociales, deportivos y culturales de la ciudad, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de varias generaciones de abderitanos.