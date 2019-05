El PP pide el voto recuperar la mayoría absoluta en Adra Manuel Cortés quiere liderar los próximos cuatro años para «aprovechar el momento histórico» que vive la localidad R. I. Viernes, 24 mayo 2019, 20:22

El alcalde de Adra y candidato a la reelección por el Partido Popular, Manuel Cortés, pidió el apoyo de los abderitanos y abderitanas en la jornada electoral del próximo domingo 26 de mayo para conseguir «alcanzar la mayoría necesaria para hacer realidad el proyecto de todos» y «aprovechar el momento histórico que vive nuestra ciudad».

El Partido Popular de Adra celebró anoche su acto fin de campaña. El candidato Manuel Cortés arropado por cientos y cientos de abderitanos y abderitanas que demostraron la ilusión en el proyecto que representa el candidato popular. Un acto en el que contó con el apoyo de la consejera y presidenta del PP de Adra, Carmen Crespo, del alcalde y candidato a la reelección, Ramón Fernández Pacheco y el diputado nacional Carlos Rojas.

«Ofrezco mi trabajo, mi honradez y mi ilusión por seguir construyendo una ciudad cada vez con más futuro y oportunidades para cada uno de los abderitanos y abderitanas sin distinción, poniendo siempre por encima de todo los intereses de mi ciudad», afirmó Cortés. «Si echamos la vista atrás, hoy Adra está mejor que en el año 2015 y queremos seguir trabajando con todos vosotros, a vuestro lado, para que esta ciudad siga mejorando».

El candidato afirmó que «estamos en nuestro momento, ya que nunca antes habíamos tenido el respaldo de la Junta de Andalucía, mientras antes no podíamos decir lo mismo. Ahora podemos hacer grandes cosas para que nuestra ciudad se transforme por completo y no podemos desaprovechar esta oportunidad». En este sentido se refirió a proyectos en marcha en los que «se van a invertir más de 10 millones de euros en los próximos dos años» un «enorme impulso» que «venimos trabajando en estos cuatro años y queremos culminar para que Adra no se pare». Una modernización que «generará más empleo, abrirá más posibilidades a nuestro sectores productivos como la agricultura, la pesca, el comercio y permitirá abrirnos definitivamente al turismo».

Manuel Cortés pidió apoyo «para ganar con la mayoría necesaria para desarrollar un proyecto en el que cabe todo el mundo, en el que tiene espacio todas aquellas personas que desean una ciudad mejor, con más servicios, más infraestructuras calidad de vida. Es un proyecto que está por encima de ideologías o de siglas. Es el proyecto de Adra y quiero contar con todos».

Carmen Crespo

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y presidenta del PP de Adra, Carmen Crespo pidió «unir el voto» en torno al proyecto que representa Manuel Cortés «para que Adra siga hacia adelante, para que siga creciendo» ahora «con el apoyo total de la Junta de Andalucía».

«Tenemos un gran presente y un futuro de posibilidades. Por eso hay que pensar en quién es la mejor persona para dirigir el devenir de Adra», afirmó subrayando que «nuestra ciudad no está para experimentos». Por ello «tenemos que movilizarnos todos para respaldar a nuestro alcalde, una persona cercana que quiere a su ciudad, comprometido con sus vecinos y que demanda todo lo que necesita su municipio».

Ramón Fernández Pacheco.

El alcalde y candidato a la reelección en la capital, Ramón Fernández Pacheco destacó la «defensa» del municipio de Manuel Cortés, un alcalde «trabajador y constante para conseguir cosas para mejorar su ciudad» que «tiene un proyecto abierto» por eso pidió «muchos votos para el mejor candidato».

«Adra necesita que Manuel Cortés tenga muchos votos el próximo domingo, porque es una persona que genera confianza». La ciudad de Adra «necesita un alcalde que sea un abderitano más, que conozca el municipio, que trabaje todos los días para mejorar la calidad de vida de los abderitanos y abderitanas».

Carlos Rojas

El diputado nacional Carlos Rojas ha pedido el apoyo para Manuel Cortés porque «es uno de los mejores alcaldes de España» que «cumple con sus propuestas y con su ciudad». Según afirmó es el candidato que «puede sacar adelante el futuro de los abderitanos y abderitanas» por lo que «tiene que recibir muchos votos, en unión» para poder hacer posible su proyecto de ciudad junto al equipo de hombres y mujeres que lo acompañan en «este reto fantástico».