'Pintando historia' de Francisco M. Manzano, gana el XXXIII Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra' Las mejores fotografías de esta edición se pueden disfrutar en la exposición ubicada en el Auditorio 'Ciudad de Adra' hasta el próximo 30 de septiembre

Marcos Tárraga Adra Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

La XXXIII edición del Rally Fotográfico 'Ciudad de Adra' ya tiene instantáneas ganadoras. El jurado ha designado la imagen captada por Francisco M. Manzano como la fotografía ganadora en este 2025. Se trata de una imagen de un pintor haciendo un retrato de la Parroquia Inmaculada Concepción. Junto a ella, en segunda y tercera posición se encuentran las fotografías presentadas por Raúl Jiménez y José Quesada, respectivamente. La muestra se podrá visitar hasta el 30 de septiembre en el Auditorio 'Ciudad de Adra' con las 100 mejores fotografías del concurso.

Además, durante el acto de entrega de premios, que ha tenido lugar en el Auditorio Ciudad de Adra y al que asistieron el alcalde, Manuel Cortés; el concejal de Juventud, Antonio Jesús Sánchez; y la edil adjunta a Urbanismo, Dolores Díaz; además de los fotógrafos colaboradores, Fernando Fernández y Miguel Ferrer, se ha hecho entrega de los premios a mejor fotografía 'joven', que ha recaído en David Padilla; premio a la mejor fotografía en blanco y negro, Moisés Oliva; y premio a la mejor colección, que ha sido para Francisco Miguel Vargas.

El Rally Fotográfico es una actividad impulsada por el Ayuntamiento, a través del Área de Juventud, que cuenta con la colaboración de los responsables de los comercios locales, Fernando Fotografía y FotoFerrer. En esta edición ha sido de paso obligado para la treintena de participantes de esta edición, puntos como el Río de Adra, lugares de servicio público y atención ciudadana, el patrimonio de origen religioso y actividades deportivas.

Los premios, que han sido concedidos por un jurado compuesto por Carmen Martín, Juan Antonio Egea y Juan Manuel Durán, todos ellos reconocidos profesionales del mundo de la fotografía, han consistido en 350, 200 y 100 euros, para el primer, segundo y tercer premio, que además han recibido una placa conmemorativa. A la mejor colección, se ha premiado con 250 euros y un diploma; a la mejor fotografía en blanco y negro, con 50 euros y un diploma; y a la mejor fotografía 'joven', para fotógrafos menores de 18 años, obsequiada con una foto sobre lienzo y un reportaje fotográfico valorado en 100 euros en Fernando Fotografía.

Temas

Fotografía

Adra