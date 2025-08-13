Los 'Piratas de Adra' celebran la XVI Concentración Motera

J. C. Adra Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:43 Comenta Compartir

La XVI edición de la Concentración Motera 'Piratas de Adra' se celebrará en la ciudad milenaria los días 15, 16 y 17 de agosto en el Puerto Pesquero. Este evento, que ha sido organizado por la Asociación de los 'Piratas de Adra', en colaboración con el Ayuntamiento de Adra y con el apoyo de más de medio centenar de empresas, es una concentración ya consolidada en la ciudad milenaria que hará disfrutar a todos los participantes amantes de las dos ruedas, durante tres jornadas, con música, convivencia y gastronomía.

Para poder asistir a esta nueva edición, deberá hacerse una inscripción y pagar una cuota de 20 euros si desean ir sólo a la jornada del domingo; o bien, 30 euros si prefiere vivir la fiesta al completo. Los primeros 300 inscritos recibirán de regalo una bolsa, además de todos los demás obsequios que 'Los Piratas' harán como trofeos, comida y la posibilidad de participar en sorteos.

El viernes se procederá a la apertura de las inscripciones a las 16:00 horas, justo antes de que arranque esta fiesta motera. A las 21:00 horas tendrá lugar una sardinada gratis hasta finalizar existencias y a partir de las 23:00 horas, se celebrará el concierto 'La Huella'.

El sábado comenzará con la apertura de las inscripciones a las 10:00 horas. A las 18:30 horas habrá un show acrobático de 'Exhibiciones 666', juegos moteros a las 20:00 horas y el concierto de 'Los Vinilos' a las 23:30 horas. El domingo continúa la fiesta, con la apertura de inscripciones a las 10:00 horas.

Se disfrutará en esta jornada de una 'ruta barítima' a las 11:30 horas y, después, una comida en concentración a las 14:00 horas, en la que se disfrutará de la música de 'DJ EME Viyer'. A las 17:00 horas tendrá lugar el cierre de esta XVI Concentración Motera 'Piratas de Adra' con la entrega de los trofeos y el sorteo de regalos.

Temas

Verano

Adra