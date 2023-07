Plataforma por Adra critica los «sueldazos» del alcalde y de los concejales

M. T. Adra Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La portavoz de Plataforma por Adra, Esther Gómez, ha denunciado públicamente los «sueldazos» que cobrará el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Adra que preside Manuel Cortés. A su juicio, este es el primer «golpe» de la mayoría absoluta lograda por el Partido Popular en las urnas en las pasadas elecciones locales.

Consultadas en comisión las cuantías de las «diez nóminas», Gómez afirmó que no recibió respuesta. «Antes de votar el punto del Pleno municipal en el que se ha aprobado el sueldo del alcalde y de nueve concejales del PP para los próximos cuatro años, 10 es el máximo que la ley permite que cobren de las arcas municipales, he preguntado que cuantificaran el importe de esos sueldos y me han contestado que no lo sabían. ¿Alguien se cree que ninguno de los diez miembros del PP sabe cuál va a ser su nómina?», cuestionó.

No obstante, en base a la legalidad, desde Plataforma por Adra cifran en «más de medio millón de euros cada año y en los cuatro años de mandato del PP más de dos millones de euros» lo que costarán a las arcas municipales las retribuciones económicas de los diez concejales, incluida la del alcalde. «El alcalde, Manuel Cortés, va a cobrar el máximo que permite la Ley: 14 pagas de 4.563 euros, que al año son unos ingresos de 63.889 euros (máximo que permite la Ley), más la Seguridad Social», concretó Gómez. Los cuatro tenientes de alcaldes, Mª Paz Fernández Garrido, Alicia Heras López, José Francisco Crespo Guardia y Mª Dolores Díaz Fernández, van a cobrar cada uno 14 pagas de 3.500 euros, que al año les van a suponer unos ingresos de 49.000 euros, más la Seguridad Social», añadió. «Los cinco concejales, Elisa Fernández Fernández, Antonio Jesús Sánchez Fernández, Francisco López Maldonado, Patricia Berenguel Lupión y Pedro Manuel Peña, van a cobrar cada uno 14 pagas de 3.200 euros, que al año les van a suponer 44.800 euros, más la Seguridad Social», completó al respecto.

A su juicio, se trata de retribuciones desorbitadas. «Creo que los vecinos y vecinas de Adra deberían conocer cuales eran los ingresos de esos diez miembros del PP de Adra en sus trabajos en su 'vida civil', es decir, antes de cobrar esos sueldazos como concejales. Estoy convencida que estas nóminas que van a cobrar son bastantes más elevadas que las que estos concejales y alcalde del PP cobran en sus empresas o en sus actividades como autónomos», denunció.

Actualmente Plataforma por Adra tiene dos representantes municipales. En las pasadas elecciones, sumó uno. Consultado por este periódico, el equipo de gobierno ha declinado hacer declaraciones.