Plataforma por Adra, la única opción independiente que aspira a la alcaldía La que fuera cabeza de lista de Plataforma Ciudadana Abderitana repite como candidata en un nuevo partido y no cierra la puerta a posibles pactos MARÍA TORRES ADRA Jueves, 16 mayo 2019, 11:09

Plataforma por Adra se presenta a las elecciones municipales del 26 de mayo con Esther Gómez como cabeza de lista. La que fuera candidata de Plataforma Ciudadana Abderitana en 2015, que concurrió a los comicios de la mano de Izquierda Unida, representa la única formación independiente que opta a la alcaldía abderitana. «Ilusión» y «ganas de trabajar por Adra» definen este nuevo proyecto político.

Con 25 propuestas bajo el brazo, Plataforma por Adra presentó oficialmente su candidatura en la noche del pasado martes. «Recuperamos todas las propuestas que esta concejal ha trasladado durante estos cuatro años y que no han salido adelante», ha resumido. Convocar nuevas plazas de Policía Local para reforzar la seguridad ciudadana, recuperar la escuela taller para apostar por el empleo o realizar una auditoría de las cuentas municipales para conocer «por qué estamos tan endeudados», son algunas de las sugerencias que Plataforma por Adra contempla en su programa.

A juicio de la alcaldable por esta formación, es indispensable poner suelo municipal a disposición de los inversores para crear hoteles en la localidad y «sacar a Adra del atasco económico» en el que se encuentra. Aún así, Gómez siempre ha defendido que «se pueden hacer cosas a pesar de la deuda». «Depende de la voluntad y de la gestión que se haga», ha apuntado. «De las 21 propuestas que se recogen en el EDUSI, 15 son iniciativas de Plataforma, como la rehabilitación de la Paza de Abastos o la construcción de un carril bici entre las barriadas», ha aplaudido.

De las personas que le acompañan en la candidatura, Gómez ha destacado que carecen de experiencia política y que «no buscan sillones, sólo trabajar por Adra». «Somos gente normal, trabajadora, sin directrices ni aspiraciones políticas, un partido municipal al que sólo le preocupa Adra», ha definido. Muy crítica con los partidos de ámbito nacional, la candidata de Plataforma pone el acento en su independencia en la toma de decisiones. «Somos Plataforma por Adra y no vamos a las elecciones de la mano de la mano de ningún partido político. Que nadie intente confundir», ha insistido.

Posibles pactos

Aún así, la formación que coordina no descarta posibles pactos tras la consulta electoral del 26 de mayo. «Haré lo que tenga que hacer, siempre que beneficie a Adra. No cierro puertas a pactar o a no hacerlo», ha afirmado al respecto.

Esther Gómez fue cabeza de lista en 2015 de una asociación vecinal que quiso dar el salto a la política. Entonces se presentó en una candidatura conjunta entre IU y Plataforma Abderitana, que obtuvo tres concejales: Esther Gómez, Francis F. Guardia y Rosa Rolán. Poco después, la formación se dividió por sus desavenencias ante una posible moción de censura. Gómez pasó al grupo de independientes y su número dos asumió la portavocía. Hoy Fernández Guardia forma parte de la candidatura del PSOE y Rolán es la candidata por IU.

Candidatura

1 Esther Gómez

2 Fernando Morales

3 Estefanía Carpintero

4 José Suárez

5 María Luz López

6 José Manuel Fernández

7 María Rosario Villegas

8 Francisco Javier Blanco

9 María del Carmen Fernández

10 Rubén Olivencia

11 María Ángeles Ruiz

12 Pablo Barranco

13 Nazaret Fernández

14 Javier Martín

15 María Gádor Escudero

16 Francisco Moreno

17 María del Carmen Cara

18 José Miguel Mayor

19 María del Carmen Barroso

20 Serapio Rodríguez

21 María del Carmen Pintor