«Plataforma por Adra es el único rival del PP en las elecciones municipales»

Han pasado ocho años desde que decidiera dar un paso al frente y embarcarse en una aventura política bajo el nombre de Plataforma Ciudadana Abderitana. Abogada de profesión, Esther Gómez vuelve a encabezar la lista electoral de una formación independiente, Plataforma por Adra, que presume de criterio propio y una sola aspiración: Adra.

- ¿Qué le empuja a repetir como cabeza de lista?

- La iniciativa ciudadana. Considero que Adra se merece un cambio después de 20 años de gestión del Partido Popular y quiero que ese cambio esté motivado por la candidatura que presento.

- ¿Quiénes le acompañan?

- Vecinos de Adra que quieren un cambio para su municipio. Adra hoy está estancada. El PP carece de un proyecto de futuro. No tenemos aspiraciones políticas ni buscamos puestos en Diputación, en Sevilla o Madrid. Todos tenemos un puesto de trabajo y solo aspiramos a conseguir un futuro mejor para nuestro pueblo. He querido presentar a personas no condicionadas por las políticas que le mandan sus partidos, que en muchos casos no benefician a Adra. Gente con ganas y energía para lograr el cambio.

- ¿Con qué expectativas se presenta a los comicios?

- Nos presentamos para gobernar, pero tenemos los pies en el suelo. Sabemos que no llegaremos a los votos de los partidos nacionales, pero sabemos que con el voto del ciudadano podemos cambiar Adra y las expectativas son bastante buenas. Plataforma por Adra es el único rival del PP porque el PSOE está estancando igualmente y así nos lo transmiten los vecinos.

- ¿Cuáles son los principales proyectos de su programa electoral?

- Queremos recuperar los servicios municipales que han sido privatizados y que tanto daños están haciendo. Además de encarecerlos, priman los intereses de la empresas ante la calidad de estos servicios. Queremos también fomentar el turismo y conseguir, no solo alojamiento turístico, sino plazas hoteleras a través de suelo municipal y la atracción de inversores. Adra contaba con un hotel y un camping y, tras 20 años de gestión del PP, no lo tenemos. Además, queremos mejorar la calidad del agua y reducir el nivel de cal. Sabemos que hay un proyecto en marcha, pero con un recibo condicionado por la privatización. El PP ya tiene aprobada una subida del recibo del agua y lo hará después de las elecciones para que lo vecinos no lo suframos y le pueda perjudicar electoralmente. Un engaño en toda regla.

- ¿Qué opinión le merece la gestión del PP en esta legislatura?

- Pésima y nula. Marcha atrás. Se ha dedicado a ir a rebufo en la gestión de los fondos EDUSI. No han aportado ideas propias para avanzar y en lo que tendría que ser el futuro de Adra, el turismo.

- ¿Qué queda de Plataforma Ciudadana Abderitana en la actual Plataforma por Adra?

- Plataforma por Adra es la misma que entonces. Está construida con la misma ilusión y las mismas personas, excepto Francisco Fernández Guardia y Rosa Rolán, que era de IU. Lo importante de Plataforma es que no responde a las directrices que sí tienen PP, PSOE o Vox. Nuestra única aspiración es Adra y de ahí nuestro eslogan 'solamente Adra'.